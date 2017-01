La fiesta del ciclismo cambió de escenario. Del ya desaparecido estadio abierto se pasó al mítico ‘cerrado’. En las remozadas

instalaciones del ‘Aldo Cantoni’ no hubo carrera tipo ‘Prólogo’, pero no faltó la pasión. Cada equipo sanjuanino acudió con sus figuras y convocó a sus hinchadas.



Los seguidores se identificaban con banderas de distintos tamaños. Los ‘Piqueteros’ habían colgado sus trapos en el balcón de los palcos ubicado sobre la platea Oeste. Los ‘pocitanos’ exhibían los suyos en la popular Este. La gente de Mardan se organizó de tal manera que mostraron sus colores en distintos puntos. La competencia de apertura faltó, pero no así la pasión del público.