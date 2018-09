Siempre presente. Gonzalo Higuain marcó el gol del triunfo para el Milán ante el Dudelange, en Luxemburgo. Es el segundo oficial con su nuevo club.





La fase de grupos de la Europa League comenzó de la mejor manera para el Sevilla de España. Con una aplastante goleada por 5 a 1 sobre el Standard Lieja de Bélgica, el conjunto andaluz brilló en el sur de España para imponer su juego e ilusionar a sus simpatizantes con una nueva conquista internacional.



La figura de la jornada fue Éver Banega, el ex volante de Newell"s que se lució con dos goles para liderar la victoria. El primero de los tantos fue con una obra de arte de tiro libre que encaminó el festival en la zona J.



Si bien a los 39 minutos el africano Djenepo emparejó las acciones con el 1 a 1, los de Pablo Machín no tardaron en reaccionar, ya que 120 segundos después del grito del delantero de Mali, Franco Vázquez llevó tranquilidad para que los protagonistas se vayan al descanso con la ventaja adquirida.



En el complemento un doblete del francés Ben Yedder liquidó el pleito, pero el sello del 5 a 1 definitivo lo volvió a marcar Banega a través de un penal que dejó sin posibilidades al Memo Ochoa.



Fue una victoria clave para el Sevilla si se tiene en cuenta el calendario complejo que deberá afrontar en las próximas semanas: visita al Levante, recibe al Real Madrid, viaja a Eibar y luego partirá a Rusia para medirse frente al Krasnodar.



Por otro lado, el Betis cosechó un valioso empate en su regreso a competición europea ante el Olympiacos griego (0-0).



El argentino Giovani Lo Celso debutó como titular con el conjunto verdiblanco, aunque fue sustituido en el minuto 83.

El campeón del torneo es el Atlético Madrid de Simeone.



En el otro partido del grupo, el Milan superó con más dificultades de las previstas al modesto Dudelange de Luxemburgo (1-0), primer equipo del pequeño país centroeuropeo que disputa competición continental. Con el dato particular que el único gol fue obra de Gonzalo Higuaín.



El tanto del Pipita llega el día después que su padre, Jorge Nicolás (ex futbolista), sostuviera que su hijo siempre tiene la intención de representar la camiseta albicelete. "Gonzalo nunca se bajaría de una convocatoria por decisión propia: trabaja todos los días para volver a estar en la consideración del nuevo entrenador", afirmó el ex defensor, que representa a su heredero.

También gritó Ocampos



Una mala jornada en el debut de Lucas Ocampos (foto) en el Olympique de Marsella francés.



El exvolante de River puso el 1 a 0 para el último subcampeón de la Europa League,



en el arranque del partido, luego el Eintracth lo igualó y, pese a que se quedaron con diez, los alemanes lo ganaron sobre el final.



Lucas había sido reemplazado con el partido 1 a 1, y ya suma 24 tantos en 98 partidos para los de Marsella.



El partido se jugó sin público en el Vélodreme por una sanción de la UEFA por incidentes de sus hinchas en la final contra el Atlético de Madrid, de la temporada pasada.



En el otro encuentro del grupo H, la Lazio de Italia superó 1-0 al Apollon Limassol, de Chipre.



Mientras que otros resultados fueron los siguientes: Villarreal 2 Rangers 2, PAOK 0 Chelsea 1, Celtic 1 Rosenborg 0, Sporting Lisboa 2 Qarabag 0.