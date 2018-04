A Banfield poco le importó no poder contar con Darío Cvitanich, Iván Arboleda y Renato Civelli para ganarle 3-0 a Olimpo. Es que a una semana del clásico con Lanús, los dirigidos por Omar Píccoli (Falcioni todavía no está en condiciones de estar en el banco de suplentes) consiguieron la ventaja por medio de Jesús Dátolo, Danilo Ortiz y Julián Carranza y se llevaron tres puntos importantes para ponerse a un triunfo de la zona de clasificación a la Sudamericana. Los de Christian Bassedas, por su parte, ahora necesitan un verdadero milagro para mantener la categoría: deben ganar todo lo que le queda, que Vélez no sume ni una unidad de acá al final (inclusive el suspendido con Colón) y que Patronato no consiga más de una unidad hasta el cierre de la Superliga. Ojo, si el Fortín iguala con el Sabalero el encuentro pendiente y se mantienen las otras condiciones mencionadas, habría un desempate.

El Taladro atacó a su rival de turno desde que Fernando Espinoza dio el pitazo inicial. La primera llegó por medio de Dátolo y Kalinski, que estrellaron dos tiros en los palos en menos de treinta segundos. El ex Boca abrió el marcador a los 11 minutos, después de una linda definición rasante desde el borde del área del Aurinegro. El equipo bahiense mejoró un poco su rendimiento con rebeldía en la segunda mitad, pero no pudo cambiar el trámite del partido. Para colmo, después de un gran centro de Pablo Mouche, Ortiz amplió de cabeza. Ni Franco Troyansky, luego de un claro mano a mano con Facundo Altamirano, pudo descontar para Olimpo. El broche definitivo lo puso Carranza, con un gol propio de los que suele hacer Cvitanich.