Parejo. El encuentro en el Florencio Solá, que finalmente se lo adjudicó el equipo de Julio Falcioni.



Banfield venció anoche a Vélez por 1 a 0 en el estadio Florencio Sola, por la decimocuarta fecha de la Superliga. Reinaldo Lenis, de cabeza, a los 21" del segundo tiempo marcó el gol del local.

El juego intenso con que se inició el encuentro paso a ser entretenido, a medida que ambos equipos fueron dejando de respetarse con demasiada presión alta para no dejarlo avanzar al rival, por buscar con más criterio el arco de enfrente. Entre las situaciones que lograron hilvanar, la más clara de los visitantes surgió con un tiro libre ejecutado por Leandro Fernández que se estrelló en base del caño.

Los "albiverdes" encararon la segunda etapa con mayor ímpetu y apabullaron a la defensa adversaria con continuas cargas peligrosas, con Hoyos erigiéndose en figura. Claro que Banfield, de tanto insistir, logró el premio que merecía con un golazo de palomita de Lenis, otra de las figuras del cotejo (21 minutos). Con este tanto a Vélez se le cortaron 549 minutos que no le convertían y pese a su desarticulado funcionamiento buscó la igualdad con esporádicas llegadas, aunque no pudo.

El Gringo se molestó

El entrenador de Vélez, Gabriel Heinze, no se quedó nada conforme con el nivel de sus dirigidos ante Banfield, que sumó su cuarto partido sin victorias y acumula 370 minutos sin anotar goles. Y no ocultó su disgusto. "El equipo no me gustó, y el máximo responsable soy yo", aseguró el Gringo luego de caer en el Sur.

"No podés crear tantas situaciones si la circulación no estuvo correcta. Vélez estuvo muy impreciso incluso sin la presión del rival... Si mi equipo no hace bien las cosas, es porque no ha estado bien, y lo digo sin desmerecer el triunfo de Banfield", tiró el técnico del Fortín.

¿Qué le faltó a Vélez? "Le faltó jugársela, por todo lo que vienen haciendo, hoy (por ayer) me sorprende, me había acostumbrado a otra clase de partidos. Hay que seguir trabajando", dijo Heinze.