Banfield no pudo con el ímpetu de Gimnasia y Esgrima de La Plata y entre los dos equipos diseñaron un opaco encuentro que finalizó sin goles, por la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF)



En el estadio Florencio Sola, el conjunto visitante se llevó su primer punto en el certamen, aun cuando terminó con diez hombres como consecuencia de la tarjeta roja que recibió el mediocampista Ignacio Miramón (St. 2m.).



El "Taladro" tampoco ganó en lo que va del campeonato (apenas reúne 2 unidades sobre 9 posibles) y acumuló su segunda igualdad consecutiva en condición de local.



En el contexto de un encuentro que siempre fue parejo, el "Lobo" lució algo mejor en los primeros 45 minutos, cuando el criterio del expulsado Miramón, más la solidaridad del resto en la zona central le permitió a los dirigidos por Sebastián "Chirola" Romero ser ligeramente superiores



Sin embargo, al equipo platense le costó traducir ese mejor accionar en situaciones de riesgo concretas porque Eric Ramírez (antes de su lesión) se apagaba en los metros finales y no lograda definir con eficacia.



Apenas un remate de Steimbach que Cambeses tapó con los pies (32m.) se inscribió como una maniobra favorable para el elenco visitante, que no pudo abrir la cuenta.



Precisamente, la molestia que implicó la salida anticipada del mediocampista entrerriano posibilitó el retorno a las canchas del delantero Cristian Tarragona, quien volvió después de una larga inactividad de casi 8 meses, a causa de una rotura ligamentaria en una de sus rodillas.



En el segundo período, la tempranera expulsión de Miramón modificó posturas: el 'Lobo' apostó decididamente a defender cerca de su área, mientras que Banfield, aun con sus limitaciones, resolvió asumir el protagonismo que había retaceado en la primera mitad.



Sobre los 9m., además, el conjunto local pudo haberse puesto en ventaja, con un cabezazo del Juan Bisanz que llegó a la red, pero la maniobra fue anulada por VAR, luego de comprobarse que Andrés Chávez estaba ligeramente adelantado.



Lo cierto es que el cabezazo del exjugador de Boca y Huracán en la jugada invalidada también fue restada sobre la raya por el defensor "tripero", Leonardo Morales.



Sin claridad pero con cierta determinación, Banfield arrinconó a su rival y convirtió en figura al joven arquero Tomás Durso, quien anduvo a los revolcones, descolgando centros y abusando de solicitar la atención médica para garantizar el cero en el arco propio.



Los casi 13 minutos de tiempo adicionado al reglamentario que agregó el árbitro Sebastián Martínez (de flojo rendimiento) dejaron claramente la sensación de que el local podía seguir jugando una hora más que no iba a marcar ninguna conquista.



En la próxima fecha, la cuarta, Banfield viajará a la ciudad de Rosario para medirse con Newell's el sábado 18 a las 19:15; mientras que Gimnasia recibirá en su estadio a Instituto de Córdoba el viernes 17, desde las 18.