Chato. La igualdad en el Florencio Solá entre el Taladro y el Decano. Banfield le apunta a la Copa Libertadores y puso suplentes.

Banfield, con suplentes, empató ayer sin goles ante Atlético Tucumán de local, en un partido de la 14ta. fecha de la Superliga, antes de definir su continuidad en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle en Ecuador.



El partido tuvo un primer tiempo intrascendente, con Banfield más ordenado que su rival. La presión alta que ejerció el equipo local obligó al repliegue del equipo norteño, que no fue preciso en los contraataques. Entre los dos, con dificultades para atacar y sin generar situaciones claras de gol, sólo se pudo rescatar en ese primer período los buenos desempeños de los juveniles debutantes Emanuel Coronel (defensor) y Martín Payero (mediocampista) en el "Taladro".



También el nivel del experimentado volante santiagueño Enzo Kalinski (ex San Lorenzo, Quilmes, Universidad Católica de Chile y Tijuana de México), que ayer también debutó con la camiseta de Banfield.



La segunda etapa comenzó con otros bríos, con un Banfield un poco más incisivo pero alcanzar a vulnerar el arco defendido por el ex River, Augusto Batalla.



Con este empate, el "Taladro" sumó su sexto partido sin ganar de local en la Superliga (tres empates y tres derrotas) y continúa sin ganarle al equipo norteño en Primera. Mientras que el Decano sumó su séptimo punto de los últimos nueve disputados.