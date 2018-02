Firme. Lio Messi estará en el Barcelona, que jugará ante el Valencia por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Lo acompañará el uruguayo Suárez.

España, Télam



Barcelona, actual tricampeón de la Copa del Rey, con Lionel Messi como titular, recibirá a Valencia, por la ida de la semifinal del certamen español.



El encuentro se celebrará en el estadio Camp Nou de la ciudad catalana, desde las 17.30 (hora argentina) y lo transmitirá Direct Tv Sports. Messi, de treinta años, acumula ocho goles en el presente año y suma 598 minutos en cancha -sólo se perdió la ida contra Celta de Vigo y salió a los 13m. del complemento ante Betis- de cara al Mundial de Rusia, que iniciará el 14 de junio y en el que debutará dos días después frente a Islandia.



Además, el rosarino, junto con su compañero de ataque, el uruguayo Luis Suárez, llevan 31 anotaciones (24 del argentino) contra Valencia.



Por su lado, Valencia contará con el defensor central Ezequiel Garay (ex Newell"s) desde el comienzo y al delantero Luciano Vietto (ex Racing) entre los suplentes.



Ayer, los argentinos Ever Banega (ex Boca y Newell"s), Gabriel Mercado (ex Racing, Estudiantes y River) y Joaquín Correa (ex Estudiantes) fueron titulares en su equipo, Sevilla, que igualó ante Leganés, con el arquero Nereo Champagne (ex Olimpo), por 1-1 como visitante, en el primer juego de la semifinal.



La vuelta se llevará adelante dentro de una semana en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el barrio de Nervión de la ciudad de Sevilla.



El mediocampista argentino Augusto Fernández seguirá su carrera en Beijing Renhe, de China, luego de dos años en Atlético de Madrid. El "colchonero" anunció ayer en su página la venta de Fernández, ex River y Vélez, que continuará su carrera en la Superliga de China.



Fernández, de 31 años, no logró continuidad en el equipo dirigido por Simeone luego de superar una grave lesión en la rodilla derecha en septiembre de 2016. El oriundo de Pergamino arribó al equipo madrileño en 2016 desde Celta de Vigo y al poco tiempo se ganó un lugar siendo su momento más importante la titularidad en la final de la Liga de Campeones de Europa ante Real Madrid que el equipo del "Cholo" perdió en los penales.