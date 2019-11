Amigos. Lio Messi y Antoine Griezmann se abrazan luego del gol del francés. El efusivo festejo tira por tierra la enemistad entre ambos. Barcelona podría jugar con el Tottenham en octavos de final.

A diferencia de la catarata de clasificaciones en los partidos del martes, sólo el Barcelona pudo lograr ayer su pase a octavos y, además, como primero de grupo. Se medirá a un segundo en esa ronda y, actualmente, su único posible rival es el Tottenham de Inglaterra. El "Barça" se une a la lista que integraban París Saint Germain, Bayern Múnich, Manchester City y Juventus, primeros en sus grupos. Obviamente, estos cuatro equipos no pueden emparejarse con los de Valverde en el sorteo del próximo mes. Todos ellos tendrán la ventaja de jugar el partido de vuelta de octavos de final en su estadio. Tampoco podrá ser rival del "Barça" el equipo que quede segundo en su propio grupo -Inter o Borussia Dortmund- ni el Real Madrid, segundo del grupo A y de la misma Liga.



Y el que sí entrará en el bombo como posible adversario es el actual subcampeón, el Tottenham. La temporada pasada, los londinenses fueron rivales del Barça en la fase de grupos, pero si coincidieran ahora no lo harían con el que era su técnico, Mauricio Pochettino, sino con un "viejo amigo" de la casa, como es el portugués Jose Mourinho. Además, las posibilidades de emparejamiento aumentarían por dos factores. El primero, que los dos equipos ingleses que han de asegurar aún su pase, Liverpool y Chelsea, lo hicieran como primeros de grupo, por lo que los "spurs" no podrían enfrentarse a ellos ni tampoco al Bayern Múnich, primero de grupo B en el que estaban.