Rodeado. Lionel Messi sufrió la marca del United y le costó soltarse. Incluso terminó con la nariz maltrecha por un golpe pero así y todo Barcelona logró ganar de visitante.

Manchester, Inglaterra, Télam



Barcelona, con el astro Lionel Messi, venció ayer con lo justo a Manchester United por 1 a 0 y se quedó con la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa en el Old Trafford de Londres.



El defensor inglés Luke Shaw, en contra (12" PT), marcó el único gol del encuentro cuya revancha se jugará el 16 de abril en el Camp Nou de Barcelona.



La victoria es considerada histórica para los catalanes porque significó la primera en enfrentamientos oficiales en Old Trafford. Hasta ayer acumulaba dos empates y dos derrotas.



El puntero de la liga española sacó una luz de ventaja en un partido de espacios reducidos y brillo escaso en las figuras de ambos equipos. Barcelona tuvo mayor posesión del balón y generó algunas intervenciones del arquero español David De Gea.



El equipo catalán no sólo logró un gol de visitante, también mantuvo la valla invicta, una ventaja apreciable de cara al desquite.



Messi, quien lleva 108 tantos en el certamen, no tuvo una actuación sobresaliente, pero contribuyó en el gol cuando envió el centro para el uruguayo Luis Suárez cuyo remate de cabeza se desvió en Shaw para la apertura del marcador.



Un golpe del defensor Chris Smalling, a los 28 minutos del primer tiempo, le ocasionó un pequeño corte en la nariz y un sangrado por las fosas nasales. Afortunadamente, el rosarino continuó en cancha.



En el segundo partido de la jornada, Juventus, de Italia, con un gol del astro portugués Cristiano Ronaldo, empató con Ajax, de Holanda, por 1 a 1 en Amsterdam.



Los italianos, con el ingreso del cordobés Paulo Dybala a falta de quince minutos, abrieron el marcador con Ronaldo (45" PT), el máximo artillero histórico quien de cabeza extendió su marca a 126. Cristiano marcó su gol número 24 sobre 21 encuentros disputados en cuartos de final con Manchester United, Real Madrid y Juventus.



Los holandeses empataron en el primer minuto del complemento a través de David Neres ante el delirio de su gente.

Mounstruo. Cristiano Ronaldo es un especialista en Champions. En Holanda, abrió el marcador con un tremendo cabezazo ante el Ajax.

Sin la nariz rota



Lionel Messi, según su compañero Sergio Busquets, no tiene "la nariz rota" luego del golpe propinado por el defensor Chris Smalling en Old Trafford en la victoria de Barcelona ante Manchester United por 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.



"Creo que la nariz no la tiene rota, pero sí que es verdad que tiene un buen golpe, tiene una herida, ha sangrado mucho y no sé si tendrá fisura o no", declaró Busquets a la prensa oficial del máximo certamen europeo a nivel de clubes tras el triunfo en Inglaterra.