Lanús venció por 2 a 0 a Barracas Central, en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Ciudad de Lanús y válido por la 27ma. y última jornada de la Liga Profesional de Fútbol.



Los goles fueron anotados por Pedro De la Vega y Franco Troyansky, a los 40 de la primera parte y 15 minutos de la segunda etapa, respectivamente.



El triunfo dejó a los dirigidos por el entrenador Frank Kudelka en la cuarta posición con 45 unidades y en puestos clasificatorios a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, mientras que Barracas Central terminó en el 15to. lugar con 35 puntos.



En el inicio del partido, la visita estuvo mejor, con un criterio manejo de la pelota y convencido de salir a jugarle de igual al "Granate", equipo que esperó en su campo y sin pasar sobresaltos.



Con el correr de los minutos, Lanús, con el buen desempeño de "Pepo" De la Vega, comenzó a hacerse dueño del mediocampo, tomó la iniciativa y fue creciendo en la generación de juego.



El control de la pelota le permitió al equipo conducido por Kudelka ser efectivo en la primera chance clara que tuvo con un desvío de cabeza de De la Vega para ponerse en ventaja a su equipo a los 40 minutos para irse al descanso con el triunfo a cuestas.



Arrancó mejor Lanús en la segunda etapa con un buen manejo de la pelota y tranquilo debido a la ventaja en su favor.



El manejo de la pelota del "Granate" le dio al local la chance clara de aumentar la diferencia con el gol de Troyanky a los 15 minutos.



Los dirigidos por el técnico Sergio "Huevo" Rondina no se quedaron atrás, trataron de buscar al menos el descuento, pero no pudieron anotarse en el marcador.



Lanús cuidó el resultado a favor con un buen manejo de la pelota en el mediocampo, no se impacientó y dejó correr los minutos para quedarse con los últimos tres puntos del torneo.