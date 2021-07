El verdugo. Dylan Glaby apareció solo tras un centro desde la izquierda y anotó su segundo gol antes que terminara el primer tiempo. Maxi González atrás le reprocha a sus compañeros y Cozzani lo sufre desde el piso.

No hay caso. A pesar del dominio, la insistencia y la actitud manifiesta, San Martín no levanta cabeza y ya suma siete encuentros sin conocer la victoria. Ayer, el Verdinegro cayó por 3 a 2 ante Barracas Central en un encuentro caliente que terminó con tres expulsados e incidentes en el final (ver aparte). El choque tuvo lugar en Concepción y cerró la 16ta fecha de la Primera Nacional.

Y así como se presentó la tarde de ayer con un sol intermitente, fue el rendimiento de San Martín que se nubló ante un Barracas Central que propuso un planteo inteligente con efectividad pura. Comenzó mejor San Martín que con Matías Giménez muy movedizo, apuró a los 3 minutos tras una buena habilitación de Ruiz pero el arquero Monllor se la sacó al córner y apenas minutos después la chance la tuvo Jonás Aguirre con un remate de media distancia pero el arquero volvió a tapar al córner. Todo era de San Martín pero Barracas, en su primera llegada, pegó. Iban 10 cuando Collito recibió por la derecha y metió un centro preciso para que Dylan Glaby conecte al gol. Golpe bajo para el Verdinegro que aún así no perdió la calma y continuó con su dominio. Al equipo de Luigi Villalba le faltaba profundidad pero la justicia en el marcador llegó a los 20: Giménez con una gran jugada individual se metió en el área, y después de pasar la doble marca de Barracas estrelló su remate en el palo izquierdo de Monllor y tras una serie de rebotes, Berterame le dio como venía para marcar el 1 a 1. El local fue por más, lo tuvo Giménez después que Costantino le bajara la pelota en el área y no le dio bien y después a los 40, Costantino no pudo definir tras otra habilitación de Ruiz. Barracas dio cuenta de su efectividad otra vez a los 46 cuando -tras un córner entre Tapia y Collito-, vino el centro y otra vez Glaby le ganó a la marca para poner el 2-1 tras un certero cabezazo.

En fecha 17 San Martín visitará a Independiente Rivadavia.

En el complemento la intensidad bajó pero no las ganas de San Martín, que continuó yendo al frente tratando de abrir espacios en el cerrado esquema de Barracas. San Martín dejó de insistir por los laterales y yendo por el medio se topó con la férrea defensa visitante. Recién a los 32 llegó un respiro porque Costantino sorprendió a todos y quedó cara a cara con Monllor. El "9" remató por encima del arquero para poner el 2-2. Pero otra vez Barracas fue al frente y a los 39, nadie pudo despejar en el área y Vázquez no perdonó: anotó el 3-2 para la visita que terminó cerrando el marcador, porque lo que quedó estuvo manchado por incidentes y mucha polémica.

>> 65 días sin festejar

San Martín continúa sin levantar cabeza. Su último festejo fue el 9 de mayo cuando por la 9na fecha, San Martín cosechó su última victoria. Lo hizo lejos de San Juan venciendo a Almagro por 1 a 0. Después, por la fecha 10 cayó de local por 2 a 1 ante Güemes y una semana después la derrota fue ante Morón, de visitante y por 1 a 0. Por la fecha 12 empató 1 a 1 en San Juan ante Ferro pero lo peor llegó en la fecha 13 cuando el Verdinegro cayó ante Tristán Suárez y la goleada 4 a 1 terminó con la salida ya anunciada de Ferrari. Llegó Luigi Villalba y la esperanza de la recuperación se encendió con el empate ante Gimnasia de Jujuy, pero fue a Córdoba y le volvieron a empatar sobre la hora, esta vez fue Instituto. Con la derrota de ayer, Villalba deberá seguir trabajando para cortar la racha la próxima fecha cuando visite a la Lepra mendocina.