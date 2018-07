Grito sagrado. Juani Quiroga marcó el quinto y festeja todo Valenciano. Con ese tanto los barraquitos sellaron la goleada y al grito de "dale campeón" terminaron contagiando a todo el Cantoni.

Siempre, cada año, es el partido que todos quieren jugar. Y ellos lo jugaron como lo requieren las finales y lo ganaron con total autoridad. Sí, porque Valenciano no pasó zozobras y venció a Richet y Zapata por 5 a 2 para consagrarse en el XVI Torneo de hockey sobre patines Premini que organizó Lomas de Rivadavia y que como es costumbre, puso en disputa la Copa "DIARIO DE CUYO".



Los pequeños, alentados por poco más de 2 mil espectadores que asistieron al Cantoni y que lejos de meter presión solo se dedicaron a alentar, disputaron una final apasionante y con todos los condimentos. Los dos eran los mejores equipos del torneo y quedó plasmado en el parquet, porque los primeros minutos fueron de nivel parejo donde el gol estaba para cualquiera y fueron los de La Barraca con Juani Quiroga, que nuevamente y tal cual lo había hecho en la semi, volvió a lucirse con su juego y fue el encargado de abrir el marcador. Iban 6 minutos cuando Valenciano se puso arriba y los de las Colonias lo sintieron porque apenas unos segundos después llegó el 2-0 por medio de Alejo Beja. De ahí en más dominaron a pleno los chiquitos dirigidos por Ochoa, pero Richet por fin pudo asimilar el golpe y dio muestras con el descuento de Bautista García que con el 1-2 encendía las esperanzas de los santaluceños pero no les duró mucho. Es que Valentino Flores puso un doblete con el que se fueron al descanso 4-1 en el marcador.



Con esa ventaja Valenciano sólo tenía que mantener su juego sin desesperarse, pero al "Violeta" le sirvió la arenga de su entrenadora Pía Sarmiento y al poco andar otra vez descontó con el gol de Lisandro Romero. El pequeño que sigue la dinastía de los Romero, con un sablazo demostró que todavía estaban vivos. Porque las finales tienen eso, pura actitud y entrega, aunque a veces no alcanza porque Valenciano cerró el marcador cuando todavía faltaba mucho y terminó gritando campeón de una manera autoritaria y justa.

La Copa tan deseada. Los pequeños posan con la Copa, el objetivo por el que comenzaron el Premini "Marianito González".

LOMAS FUE TERCERO

En la previa, Lomas y Olimpia disputaron un entretenido juego que terminó igualado 2-2 y como en el alargue continuó la paridad en los libres ganó el Cementero por 3-2 y se quedó con el tercer puesto. Así Lomas le dio el mejor homenaje a Mariano González, el pequeño fallecido hace quince días que jugaba en la institución, incluso Lomas Rojo salió campeón en una Copa alternativa.





EL CAMPEÓN, A LO GRANDE

"Hay mucho futuro"

Merecido. Richet fue subcampeón y recibió su premio de parte de Andrés Montes, de DIARIO DE CUYO y Jorge Chica, secretario de Deportes.

Así, elogiando a sus pequeños que se consagraron en el Premini, terminó festejando Eduardo Ochoa, entrenador de Valenciano. "Estoy muy contento por estos chicos que entrenan día a día y que a pesar de su edad se van poniendo objetivos. Estaban muy ilusionados con poder salir campeón y lo hicieron de la mejor manera", contó Ochoa. Por su parte, Juan Ignacio Quiroga, una de las piezas fundamentales de los "barraquitos" expresó: "Es muy lindo salir campeón junto a mis compañeros, esto es para mi familia que me vino a ver", contó el chico.

LOS OTROS CAMPEONES

Por las tres copas alternativas los ganadores fueron los siguientes: por la Copa Intersat el campeón fue UVT, segundo Bancaria y tercero Social. En la Copa Proquality Consultora Caucetera fue el campeón, subcampeón fue Casa de Italia y tercero fue Hispano Azul. En la Copa GSA Climatizacion primero fue Lomas Rojo, segundo Unión Blanco y tercero Hispano Blanco.