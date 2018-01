El piloto español Joan Barreda Bort se quedó hoy con la séptima etapa del Rally Dakar, que unió La Paz con Uyuni en Bolivia, al completarla en 5h11m10s. El podio lo completaron el francés Adrien Van Beveren, a 2m51s, y el argentino Kevin Benavides, a 8m02s. Sin embargo, por un accidente, Barreda podría abandonar la competencia.

Con estos resultados, el argentino Kevin Benavides perdió el liderazgo de la clasificación general, ahora en manos de Adrien Van Beveren. De todas formas, Benavides sigue prendido en la pelea ya que está segundo, a 3m14s.

Sin embargo, podría haber cambios. Tras ganar, el español comentó que cometió un fallo que podría llevarlo al abandono.

"Hemos salido apretando muy fuerte desde el inicio de la especial hasta el km 300, con un ritmo muy alto. Después hemos tenido una caída fuerte; me he salido de la pista en un agujero grande y la moto se me ha caído encima", comenzó relatando Barreda Bort.

Y luego aseguró que "me he roto la rodilla seguro porque está muy inestable y no consigo poner pie a tierra. A partir de ese momento he aflojado la marcha a causa del dolor. Ahora vamos a ver qué podemos hacer de cara a mañana, pero parece muy complicado seguir."