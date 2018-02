Habló de todo. El Mellizo se sentó frente al micrófono y contó varias cosas. Dejó entrever, por ejemplo, que ante San Lorenzo Tevez jugará de nueve.

Buenos Aires, Télam



El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, sostuvo ayer que no es una condición excluyente "repetir los once" jugadores titulares semana a semana para tener un mejor rendimiento, ya que la única vez que lo hizo en el torneo pasado "el equipo perdió", en la previa del clásico de mañana ante San Lorenzo, de visitante, por la 14ta fecha de la Superliga Argentina de fútbol.



"No es una condición repetir los once, el día que lo hicimos perdimos", expresó el mellizo Barros Schelotto en la conferencia de prensa que brindó en la sala Antonio Carrizo.



Guillermo se refirió a la derrota del 14 de mayo frente a River Plate por 3-1, de local, por 24ta jornada del torneo pasado.



"Del 1 de abril al 13 de mayo jugaremos domingo y miércoles. Todas las semanas salvo una. Entonces habrá cansancio y por ende rotación", agregó el DT en relación a la seguidilla de partidos que tendrá Boca entre la Superliga y la Copa Libertadores en el primer semestre del 2018.



Barros Schelotto, no obstante, aún no confirmó el equipo para el domingo, aunque dejó entrever que Carlos Tevez jugará de 9, para de esa manera mantener entre los once al uruguayo Nahitan Nández y posibilitar el regreso de Pablo Pérez, ya recuperado de la distensión en el sóleo izquierdo que no le permitió jugar el sábado con Colón.



"El 9 puede ser Ábila o Bou y circunstancialmente Tevez, ya que es una posición que no desconoce. De hecho cuando jugábamos Delgado y yo por afuera, el 9 era él", recordó. Si bien Guillermo dijo que recién hoy, tras el último táctico, confirmará el equipo, Boca visitaría a San Lorenzo con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Tevez y Edwin Cardona.



De esta manera, Barros Schelotto dejaría el 4-3-2-1 que utilizó el último fin de semana (triunfo sobre Colón por 2-0) y volvería a su clásico 4-3-3.



El entrenador además confirmó que el zaguero central paraguayo Gustavo Gómez (hoy en Milan de Italia) no jugará en Boca.



"Hay un valor de mercado que podés estar de acuerdo o no pero es ese. Gómez es un jugador de jerarquía que hubiese elevado el nivel de la defensa. Pero hablé con Angelici y el pase está caído definitivamente", puntualizó.



Y a partir de eso, Barros Schelotto profundizó un poco más en las alternativas que tiene en la defensa: "Habíamos hablado de Gómez en este mercado pero estamos bien con Vergini y Heredia. Vergini tiene experiencia y jugó mucho y bien cuando salimos campeones. Heredia es joven y puede darle mucho a Boca", apuntó.

San Lorenzo y Sampaoli

Guillermo habló sobre el juego ante San Lorenzo y de su charla con Sampaoli, que presenció la práctica. El domingo (por mañana) será un choque de ida y vuelta, ojalá se dé un partido abierto", se ilusionó.



"Para algunos, jugar lindo es sólo ganar; para otros, responsabilidades de juego a través de la tenencia de la pelota. Para mí es tratar de hacer el domingo todo lo que trabajaste en la semana y ganar. Cada uno hace su negocio, todos se preparan para ganar a través de distintos caminos, yo elijo el mío y estoy convencido en mis ideas y trabajo para que se vea en el juego".



Y cerró: "Con Sampaoli hablamos de cosas de fútbol, de jugadores de acá y de afuera. No hay nada que esconder", dijo.