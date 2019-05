Alfio Basile reveló detalles de lo que se vivió durante el Mundial de 1994, cuando Diego Maradona fue suspendido por doping. “Nos garcó Havelange (João). Nosotros habíamos hecho un control sorpresa y había salido todo bien”, afirmó.





El Coco, invitado junto a Reinaldo Merlo en Estudio Fútbol, explicó sobre la acusación al entonces presidente de la FIFA que “en Brasil había dudas porque no había sido campeón desde 1970 y le quedaba la última chance”. Además, agregó: “Para todos, la final iba a ser entre ellos y nosotros”.





El ex director técnico del seleccionado nacional también indicó que Julio Grondona especulaba con que a Maradona solo le dieran una fecha de suspensión. “Cuando me dijo que estaba expulsado del Mundial me quería matar. Yo estaba tan contento con el equipo”, cerró.