CON ACTITUD, pudo el "santo" tucumano darle vuelta el partido al puntero del certamen. Racing madrugó en el segundo tiempo, pero luego chocó con la solvencia del arquero tucumano, Carranza, y no pudo liquidarlo.

San Martín de Tucumán, que no había podido ganar hasta ayer, se dio el gusto de vencer 2 a 1 como local al puntero de la Superliga, Racing, pese a jugar gran parte del encuentro con diez jugadores por la expulsión del arquero Ignacio Arce.



Augusto Solari puso en ventaja al visitante en el arranque del segundo tiempo, pero el local dio vuelta la historia con dos goles de Claudio Bieler.



Una multitud asistió al estadio de La Ciudadela y disfrutó con el primer triunfo local en su regreso a la máxima categoría, que le permite sumar tres puntos de oro para mejorar el promedio.



Racing, si bien se mantiene como único líder del torneo, ahora lleva apenas dos de ventaja sobre Unión, único escolta y tres al Atlético Tucumán.



Un escalón más abajo aparece Defensa y Justicia, que sumó 15 unidades pero tiene dos partidos pendientes y en caso de ganarlos podría ser puntero.



El primer tiempo tuvo de todo menos fútbol, ya que al apagón de dos reflectores que retrasó el comienzo del encuentro en más de 20 minutos, se sumó la expulsión del arquero Arce, por una mano cometida fuera del área, cuando el local tenía el control del encuentro.



La tensión se trasladó a las tribunas y un par de proyectiles lanzados por hinchas locales obligaron al árbitro Nicolás Lamolina a interrumpir el partido en un par de ocasiones.



Tras el descanso, los ánimos se serenaron y Racing se puso rápidamente en ventaja por un cabezazo de Solari, que apareció sin marcas en el segundo palo y no tuvo problemas para anotar.



El visitante tenía el partido servido en bandeja y contó con muchas facilidades para anotar más goles pero no pudo ampliar la ventaja porque chocó con la notable tarea del arquero Jorge Carranza, quien con tres atajadas espectaculares mantuvo a su equipo en partido.



El resto fue obra de Bieler, quien marcó sus primeros goles en la temporada al aprovechar dos acciones individuales de Franco Costa, al desbordar por derecha, y de Matías García, que eludió a varios adversarios por izquierda antes de enviar un centro atrás al corazón del área, para dar vuelta el marcador.

TACA-TACA. Claudio Bieler recuperó la memoria goleadora en el partido clave. Tuvo dos opciones y las aprovechó al máximo (captura televisiva).

Bocanada de aire

El triunfo, primero del certamen, le permite al San Martín tucumano llegar a 1 punto de promedio y como divide por uno, cada victoria le retribuye buen coeficiente. Aún así, estando último en la tabla del miedo, su gente colmó ayer el estadio de La Ciudadela para alentar al equipo que se dio el gusto de parar al puntero.





>Centurión, con toda la bronca

De local. San Martín se hizo fuerte en su casa y metió el gran golpe de la fecha.

Ricardo Centurión se mostró enojado tras el duelo y no ocultó su fastidio cuando le preguntaron sobre el partido. "No encuentro explicación ahora, seguramente en la semana lo veremos. No nos puede pasar esto, somos conscientes de que tenemos que trabajar mucho más", indicó el referente de Racing, quien volvió a la titularidad.



"Estamos calientes, tenemos que bajar decibeles y pensar bien qué nos pasa", aseguró.



En tanto, elogió al rival. "San Martín es un equipo aguerrido, con actitud, nosotros intentamos con juego. Nos vamos muy dolidos a casa. Sirve para aprender, la derrota vale", agregó.



San Martín y Racing debían comenzar el partido a las 20, sin embargo un impresionante recibimiento de los hinchas, que llenaron el campo de papelitos y serpentinas demoró el inicio del juego. Pero eso no fue todo. De hecho, cuando lograron retirar todos los papeles de las zonas de juego, una falla en una torre de iluminación atrasó aún más todo.