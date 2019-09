Horas después de haber expresado su opinión sobre la situación del país en las redes sociales, Gabriel Batistuta volvió a ser noticia, esta vez porque completó una operación que, para él, le cambiará su vida para siempre.

En una clínica en Suiza, el ex número 9 de la Selección se colocó una prótesis para reemplazar su tobillo izquierdo maltrecho después de 25 años de trayectoria deportiva. Después que finalizó con éxito la intervención quirúrgica, fue el propio Batistuta el que a través de sus redes sociales dejó un mensaje esperanzador camino a lo que será su recuperación.

"Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación", escribió en su cuenta de Twitter y Facebook el ex futbolista surgido de las divisiones inferiores de Newell's.

Además de la imagen en la cama, el jugador que se convirtió en una leyenda de la Fiorentina, de Italia, también subió una foto de la prótesis que reemplazó su tobillo maltrecho. La operación a la que se sometió Gabriel Batistuta fue similar a la que se hizo Diego Armando Maradona en una de sus rodillas.

En la previa a ingresar al quirófano, Batistuta contó las dolencias que sufrió después de su retiro del fútbol profesional. "Espero no tener dolor cuando estoy sentado y después poder caminar, esquiar o jugar un poco al golf. Va a ser lo mejor, la intención es sacar el dolor", reconoció el histórico goleador argentino.

Vestido con la camiseta de la Albiceleste, el Bati se consagró campeón de la Copa América en dos ocasiones -ganó los títulos en Chile 1991 y Ecuador 1993- y marcó 56 goles en 78 partidos disputados con la Mayor, lo que lo mantuvo en el primer lugar de la tabla de máximos anotadores hasta que Lionel Messi lo superó.

Después de debutar en el conjunto rosarino, Batistuta tuvo un breve paso por River hasta que llegó a Boca. Del Xeneize viajó rumbo al fútbol italiano y se llevó sus goles a Florencia. Después de nueve temporadas en la Fiore, se mudó a la capital: en la Roma pudo ganar el Scudetto y después de dos años se mudó a Milán para jugar con la camiseta del Inter. Se retiró en 2005 en el Al-Arabi, de Qatar.

"Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar", relató en una entrevista con TyC Sports hace ya varios años. Después de la operación que concretó este martes, Batistuta espera que su vida cambie para siempre.