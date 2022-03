El Superclásico entre River y Boca ya entró en la cuenta regresiva y a medida que pasan los días comienza a elevar mucho más la temperatura. Ayer Sebastián Battaglia, técnico de Boca Juniors, se refirió al juez designado a arbitrar el "Súper" contra River, Darío Herrera. El encuentro que se disputará en el Monumental a las 19 paralizará un país pero también marcará un antes y después, ya que a partir de la próxima fecha se implementará el VAR.

Al técnico xeneize no le preguntaron por los árbitros, pero Battaglia quería hablar del tema. Él mismo se metió en ese terreno y con sus palabras quiso encender la alarma. "No quiero que me favorezcan, quiero que no se equivoquen en contra de Boca. Nosotros vamos a competir como se debe. Fueron varios errores en donde nos perjudicaron, donde los partidos hubieran cambiado su rumbo. Queremos que se equivoquen lo menos posible. Herrera es el que mejor designado está, que tenga un gran partido", contó. Pero Battaglia se refirió a los arbitrajes por lo que pasó con Marcos Rojo en el Monumental la última vez, pero también por lo que le viene ocurriendo a su equipo en los últimos partidos. "Nosotros tenemos que salir a jugar y competir y pensar que el árbitro se va a equivocar lo menos posible, que hará su trabajo. Son seres humanos, lo sabemos, hay que ayudarlos a que se equivoquen lo menos posible y que luego se hable de fútbol y no de los fallos", analizó y agregó: "Al fin y al cabo hay fallos que te enojan, ya que si no fuese por Agustín (Rossi) en los últimos dos partidos nos íbamos abajo, o con Independiente en donde no le echaron dos jugadores". ¿A qué se refiere el DT? A los penales que le cobraron a Boca contra Rosario Central en la cancha de Vélez (2-1) y al que también le sancionaron el último fin de semana ante Estudiantes (1-1). En ambas sanciones, que generaron mucha polémica, Rossi fue el gran salvador de Boca y atajó los dos. Como sea, esta vez fue Battaglia el que se anticipó a la jugada y levantó la guardia. Bien alto. "Queremos competir, que gane el que haga mejor las cosas", concluyó.

River: Gallardo repetiría

El plantel de River se entrenó ayer por la tarde con la mira puesta en el Superclásico del domingo contra Boca, y allí Gallardo formó el mismo equipo que goleó a Gimnasia: Armani; Rojas, Díaz, González Pirez, Casco; Pérez, Fernández; Simón, De La Cruz, Barco; Álvarez. Una variante con la que se especulaba pasaba por la posible vuelta de Agustín Palavecino en lugar de Nicolás de la Cruz. Sin embargo fue Juan Fernando Quinteros quien ingresó unos minutos ayer.

Boca: se define el once

Boca se entrenará hoy en Ezeiza y el sábado lo hará en Casa Amarilla para luego quedar concentrado de cara al partido del domingo a las 19 en el estadio Monumental. Allí, volverá a exigir a Romero y a Benedetto para definir si juegan desde el inicio contra River o irá al banco de suplentes. Con esas dos dudas, el probable equipo será con Rossi; Advíncula, Zambrano, Rojo y Fabra; Medina, Fernández y Ramírez; Molinas o Romero; Villa y Luis Vázquez o Benedetto.

Será el cuarto "Súper" para el neuquino

De la polémica tarde de mayo del 2015 a un domingo pospandemia en el Monumental que significará su cuarto Superclásico. Darío Herrera, el árbitro neuquino de 37 años ya cuenta siete temporadas como árbitro internacional y se prepara para dirigir por cuarta vez el encuentro más apasionante del fútbol argentino. Después de dirigir el Superclásico por la Copa Libertadores 2015, el del gas pimienta que terminó con suspensión en La Bombonera, le tocó volver a dirigir un "Súper" el 15 de septiembre del mismo año. En esa ocasión el Boca de Arruabarrena venció 1-0 al de Gallardo gracias al gol de Nicolás Lodeiro. El oriundo de Andacollo volvió a ser el elegido para arbirar el Boca-River del 24 de abril de 2017 que terminó 0 a 0.

Pero además, en Núñez lo recuerdan por otros antecedentes, como la final de la Supercopa Argentina que terminó en paliza 5-0 a Racing o la temprana expulsión a Felipe Peña Biafore en el duelo con Talleres, que fue el punto de despegue hacia el título de la Liga Profesional.