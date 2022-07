De manera sorpresiva, Boca anoche se quedó sin entrenador: la dirigencia tomó la decisión de despedir a Sebastián Battaglia mediante un breve comunicado, al día siguiente de la dolorosa eliminación del Xeneize contra Corinthians en la Bombonera, en los octavos de final de la Copa Libertadores.

La directiva del Xeneize se lo comunicó al DT tras la práctica de ayer por la tarde en Ezeiza, luego del revuelo que generaron sus picantes declaraciones sobre el mercado de pases en conferencia de prensa del martes, que causaron malestar tanto en el Consejo de Fútbol como entre los jugadores. A su vez, no había dejado dudas sobre su intención de continuar al frente del equipo. "Sí, estoy para seguir", lanzó en ESPN.

Battaglia intentó aclarar sus dichos, en diálogo con la prensa antes del entrenamiento. "En ningún momento pensé agredirlo ni mucho menos. Dije que estoy muy orgulloso de lo que se vio en cancha y que me sentí representado por los jugadores. Después es fútbol, fue una noche en la que no pudimos marcar el gol y quedamos afuera", expresó. Sin embargo, cayó mal en el plantel y, como era de esperarse, en el Consejo. En la conferencia del martes, tras quedar afuera del máximo objetivo del año del club, Battaglia sostuvo que "he tenido la posibilidad de pedir jugadores para lugares de la cancha que teníamos que mejorar en cuanto a recambio, pero no fue así y uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene. Hay situaciones que uno plantea y deberían resolverse en el tiempo adecuado. Y no sólo eso, sino que se fueron jugadores que eran importantes, pero son situaciones que no manejo yo". A pesar de que esas afirmaciones fueron en línea directa para Riquelme y la Secretaría de Fútbol, molestó también a los referentes del plantel que se vieron 'tocados' por el DT. Del lado de Román y la gente que maneja el fútbol en el club, sus palabras causaron sorpresa y malestar. "Creo que dolió más que la eliminación", le comentó a Télam un allegado al Consejo de Fútbol. "Estas cosas no se dicen para los medios a minutos de una eliminación tan fuerte. Eso es para lo privado", dijo la misma fuente

La pareja de Pipa, desafiante

En la mira. Darío Benedetto tuvo una pésima noche ante Corinthians y marró dos penales clave.

Menos de 24 horas después de la eliminación de Boca en la Copa Libertadores en la que muchas críticas marcaron a Darío Benedetto como el principal culpa de la debacle xeneize ante el Corinthians, Noelia Pons salió a defender a su pareja en su cuenta de Instagram con una serie de picantes historias.

En la misma, Pons remarcó que el Pipa no está "de malas", como muchos indicaron después de su partido de antenoche, y aprovechó para comparar el momento futbolístico de su pareja con la situación del país. "¿Cuáles malas? Qué mal acostumbrados que están. De malas están los políticos del país y nadie dice ni hace nada".

En la siguiente historia, destacó que "de malas está la educación"; un claro palito a quienes criticaron al delantero Xeneize luego de haber malogrado dos penales en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En su tercera y última publicación, enumeró aun más problemas recurrentes en la Argentina, dejando en claro que para ella esos sí son problemas para preocuparse más que por la actuación de Benedetto en el campo de juego. "La economía, la inseguridad, La violencia de género".

"Mal está el dólar, las pymes, los desempleados, la gente que pasa hambre y cada día más personas caen en la pobreza. Porque TODO sube menos el sueldo de la gente", concluyó Pons.

SINCERO

El delantero de Boca, Sebastián Villa, publicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram en el cual sostuvo que "lo dimos todo, en equipo, como debe ser, y no alcanzó. Esto nos hace estar más unidos que antes, y pensamos que la próxima se nos dará".

Villa evitó las excusas y luego prosiguió con su mensaje intentando transmitirle al simpatizante de Boca que puertas adentro también están afectados por lo sucedido: "El mejor no es siempre el que gana sino el que sabe levantarse tras la derrota".