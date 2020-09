El joven piloto sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) terminó segundo en pista pero obtuvo la victoria luego de una sanción hacia Tomás Brezzo (Chevrolet) en la competencia de TC Pista Mouras, que se disputó ayer en el autódromo de San Nicolas.

Tobías, quien conduce un Chevrolet de Las Toscas Racing, largó 4to en la final luego de un gran rendimiento durante el fin de semana, consiguió la victoria con un tiempo de 24m56s122/1000 y fue escoltado por Ignacio Esquivel (Ford) a 8s249/1000 y Maximiliano Feito (Ford) a 9s337/1000.

Uno de los dos momentos claves de la carrera se dio en la largada cuando Brezzo, que compartía la primera fila de la grilla de largada con Marcos Quijada (Dodge) que había hecho la pole, no respetó el límite de velocidad y en vez de tomar la partida medio auto detrás de quien había hecho el mejor tiempo lo hizo medio auto adelante. Por esa maniobra fue recargado con 20 segundos y descendió del primero al séptimo lugar de la clasificación final.

El otro momento trascendente ocurrió en la segunda curva de carrera, cuando Tomás González (Dodge), que había partido tercero, se excedió en el frenaje e impactó a Quijada, provocando su ingreso a boxes. De esta manera, Martínez tomó ventaja de la situación. Se mantuvo segundo, intentó alcanzar a Brezzo, marcando los récords de vuelta en los giros 8, 9 y 10, en esos momentos fue cuando recibió la sugerencia de Cristian Ledesma, director del equipo que lo siguiera a Brezzo pero que no se "enredara" porque había sido tan evidente la falta de Brezzo que sería sancionado. Por lo que de estar a menos de un segundo de luz, luego que la prueba fuera reanudada tras un par de giros con el auto de seguridad, no exigió de más a su máquina y se mantuvo dentro de una distancia acorde para evitar cualquier problema.

La próxima fecha del TC Mouras y TC Pista Mouras, incluyendo las TC Pick Up, se llevarán a cabo el próximo fin de semana del también en el autódromo "San Nicolás Ciudad".

Tobías: "No lo imaginaba"



El piloto sanjuanino comentó luego de la carrera "que no imaginaba" conseguir la victoria. "Hasta el miércoles por la tarde no sabíamos si veníamos, hasta que decidimos con el equipo venir. Agradezco al equipo que me dio un gran auto, a mi familia y al gobierno de San Juan, todo el apoyo".