La ovación del público fue uno de los mejores premios que se llevó el español Alvaro Bautista de San Juan. En la previa había dicho que se sentía querido en la provincia y ayer los fanáticos le demostraron su cariño y admiración. Y es que la otra gran recompensa que se llevó el piloto de Ducati es la importante cantidad de puntos que le puso a su performance en la lucha por el título. Ayer ganó por segunda vez en el fin de semana y siguió relegando a su escolta, el turco Toprak Razgatlioglu, por lo tanto quedó a un paso del título del Mundial de Superbike, el que podría lograr en la próxima fecha, en Indonesia.

En Albardón. El Circuito San Juan Villicum mostró una vez más que es una gran sede.

El podio lo completó el tercer fantástico del WorldSBK, el británico Jonathan Rea, aunque prácticamente ya se despidió de sus aspiraciones. En tanto, la cuarta presentación mundialista en el Circuito San Juan Villicum fue seguida por 78.549 espectadores durante el fin de semana, según la organización del evento.

Bautista, quien se había impuesto en la Carrera 1 del sábado, ratificó ayer no sólo su gran capacidad de conducción sino también la velocidad de su Ducati, especialmente en la recta larga. Si bien no largó bien, le bastaron apenas cuatro vueltas para llegar a la vanguardia de la carrera. Y desde entonces, se mantuvo en la punta y amplió la ventaja.

Dos grandes. Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea, dos grandes protagonistas que tuvo la Ronda argentina y que estuvieron en la lucha por la victoria todo el fin de semana.

Fue su 14ta victoria en el año y ahora Bautista totaliza 507 puntos en el campeonato, por lo tanto le sacó 83 a su escolta Toprak. En la fecha siguiente, en Indonesia, podrá colgarse la corona de laureles si da una serie de resultados (ver página 24). Así las cosas, da la sensación de que será cuestión de tiempo que el carismático español alcance su primer título en el SBK. El tema ya no es si podrá conseguirlo sino cuándo.

Color. Hubo buen marco de público en el autódromo desde el viernes, en todos los sectores del complejo albardonero. En recta principal, en tanto, la previa de cada carrera no fue la excepción.

En segundo lugar quedó el actual campeón Razgatlioglu, que volvió a sumar podios en San Juan tal como lo hace desde 2018. Fue una revancha personal, al igual que haber ganado más temprano la Superpole Race, tras el error y caída del sábado. El piloto turco, siempre amable para los fans, ahora tiene 425 puntos y en las dos últimas Rondas del año irá por el milagro, aunque la tiene complicada.

Feliz. Bautista besó su Ducati, agradecido por la máquina que tuvo durante todo el fin de semana.

En tanto, el tercer puesto en el podio fue para el séxtuple campeón Rea, otro de los más aplaudidos por los sanjuaninos, quien se recuperó de un pasada de línea en la segunda vuelta mientras intentaba quedar en punta. Recién en el giro 18 pudo llegar a puesto de podio y de esta manera mantenerse en el top 3 del Mundial.

Pasó el WorkldSBK por San Juan, por cuarta vez, y nuevamente no defraudó a nadie. El show pagó la entrada con creces.

Local. Tati Mercado no entró en los puntos, pero nuevamente fue alentado por un buen número de sus seguidores cordobeses.

"Lo di todo", dijo el ganador en el Villicum

En la ceremonia del podio, alternando el inglés y el español para desatar los gritos de la hinchada, Alvaro Bautista dijo que fue un carrera complicada, especialmente por el calor, a la vez que se mostró prudente con la posibilidad de ser campeón. "Fue muy difícil, hizo mucho calor y Toprak fue un rival duro. Realmente lo di todo", aseguró el piloto español.



En tanto, ya más tranquilo, insistió en que pese a estar muy cerca del título no quiere pensar en eso. "Cuando digo que no estoy pensando en el campeonato es verdad. No pensé en eso en el primer Round y no lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué pensar en el futuro si estoy disfrutando el presente? Disfruto cada carrera, cada curva, cada vuelta y cada batalla, así que para mí no es necesario pensar en los puntos. Sólo quiero divertirme con Toprak, Jonathan y el resto de los pilotos, intentar sacar el máximo de mi Ducati. Seguro que si te relajas es peor, porque no puedes disfrutar del presente y no puedes dar lo mejor de un. El resultado del campeonato lo veremos después de la Carrera 2 en Phillip Island", indicó.

En 30 carreras en SBK este año, Bautista suma en total 27 podios (14 victorias).



De acuerdo a la información de WorldSBK, el líder del campeonato se va de Argentina con una ventaja de 83 puntos sobre Toprak Razgatlioglu y de 98 puntos sobre Jonathan Rea. Esto significa que Bautista puede ganar el título en la siguiente ronda, en Indonesia, cuando WorldSBK visite el Circuito Urbano Internacional Pertamina Mandalika por segunda vez. Con 124 puntos disponibles en los dos últimos Rounds, Bautista podría asegurarse el título en la Carrera 1 si supera a Razgatlioglu por 17 puntos y a Rea por un punto, ya que necesita tener un margen de 99 puntos sobre Rea y Razgatlioglu (sólo se contabilizan las victorias de las carreras completas en caso de empate, que actualmente es de 12 para Bautista y cinco para Razgatlioglu, a falta de las cuatro últimas).

Buenas carreras. Entre las cuatros carreras del WorldSBK y las que ofreció el campeonato argentino, el circuito albardonero fue testigo de un show deportivo de primer nivel.

Todo ello se traduce en que Bautista será campeón si:



-Termina primero y Razgatlioglu termina octavo o peor.



-Termina segundo y Razgatlioglu termina 13ro o peor.



-Si Bautista no termina entre los dos primeros, la resolución del campeonato pasaría por lo que suceda el domingo en Indonesia. Rea estará fuera de la contienda si Bautista termina en los puntos y por delante de Rea en la Carrera 1.