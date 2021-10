El Superbike se presentaba por segundo año consecutivo en el "San Juan Villicum", lo que significaba otro motivo de interés y orgullo además de la llegada de muchos extranjeros a la provincia. Esa vez, en los días previos, el viento se hizo presente lo que llevó aparejados ciertos problemas en la pista del escenario albardonero. El polvillo que invadió el circuito fue motivo para que un grupo de pilotos pusiera en duda las competencias. Aunque el resto de los competidores no estaba de acuerdo, los pilotos disconformes no se presentaron a la largada de la Carrera 1 del día sábado. Igual, la competencia se llevó con total éxito y sin ningún problema de caídas, lo que garantizó la seguridad para el próximo día pese al polvillo que dejaba el viento.



Ese sábado marcó el triunfo en solitario del español Alvaro Bautista. La prueba arrancó con Bautista desde la pole y con Rea muy agresivo en la salida, lo que propició que tanto el norirlandés como el nacido en la bella Toledo se fuesen largos en la primera curva. A la situación la aprovechó el neerlandés Van Der Mark para ponerse primero, pero su liderazgo no duró mucho. Bautista, muy rápido durante todo el fin de semana en un trazado nuevo para él, no tardó ni una vuelta en ponerse en cabeza. Y desde ahí no parar hasta recibir la bandera a cuadros.



El domingo fue diferente. Los "disconformes" cambiaron de opinión y se presentaron por lo que el parque de competidores mejoró notablemente.



Esa vez el norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki), ya consagrado campeón de la temporada, ganó sin dejar dudas en la duodécima fecha del calendario de Superbike. Largó como un rey y terminó como tal. No dejó dudas y demostró por qué seguía siendo el mejor piloto de la categoría.



Detrás del quíntuple monarca de la World Superbike, completaron el podio el galés Chaz Davies (Ducati), y el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), tras cumplir los 21 giros al trazado de 4.276 metros.



Ese día el público asistente se la jugó en su aliento para otro piloto: el cordobés Leandro "Tati" Mercado (Kawasaki), que se mostraba como el crédito argentino. "Tati" finalizó en la octava posición, luego de una gran actuación, ya que partió en el puesto 18 para escalar posiciones con un andar firme y contundente.