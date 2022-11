Un anunció sorprendió a River Plate el día después de la despedida de Marcelo Gallardo. El Bayern Múnich confirmó que Martín Demichelis deja el club alemán para transformarse en el nuevo entrenador del Millonario.

A través de un comunicado que difundió en sus diferentes redes sociales, se hizo oficial la despedida del ex jugador del conjunto bávaro. “El FC Bayern y Martín Demichelis han acordado que el técnico del FCB Amateur se cambie a River Plate a petición propia para ocupar allí el puesto de técnico. Su sucesor será su antecesor Holger Seitz”, indicó el reporte.

Al mismo tiempo, en declaraciones al sitio oficial del Bayern, Demichelis agradeció al club por su paso antes de convertirse en el reemplazante de Gallardo. “Llegué a Europa como jugador de River al Bayern, ahora voy por el camino contrario como entrenador. ¡Qué increíble historia! Estoy orgulloso de haber sido parte de la familia del FC Bayern dos veces y me gustaría agradecer a todos los que hicieron esto posible para mí y me apoyaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero con ansias la gran tarea en mi segundo club del corazón”, dijo el ex defensor de 41 años.

