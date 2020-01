Ácido. El nuevo DT de Racing admitió que no conectó con Independiente.

Apenas trascendió, el rumor llamó la atención de ambas veredas de Avellaneda: Sebastián Beccacece sería el nuevo entrenador de Racing, con último paso por Independiente hace tan sólo un par de meses. Finalmente, la noticia se confirmó y el DT recaló en la institución celeste y blanca. Ya instalado en el último campeón de la Superliga Argentina, el estratega explicó qué lo llevó a aceptar el llamado de Diego Milito y cómo fue su fugaz paso por el Rojo. "Me llamó Diego (Milito) y arreglamos. Enseguida sentimos esa energía y la verdad que no dudé. Era la tercera vez que Racing venía por nosotros. Si bien veníamos de Independiente, el paso fue muy corto y no hubo un acercamiento con la gente como lo logré en Defensa y U de Chile. De haber tenido un vínculo real hoy no estaría acá", explicó el técnico de 39 años.

Van por Hauche

"Hauche nos puede dar su experiencia, tiene un deseo muy grande de estar acá y ahora podrá jugar la Copa Libertadores", así definió Becaccece el interés por el Demonio.