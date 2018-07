En el día que fue presentado como nuevo entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece contó cómo fue su alejamiento del cuerpo técnico de la Selección Argentina y el fin de su relación con Jorge Sampaoli, quien recibió a la misma hora la postura de Claudio Tapia de arreglar su salida, luego de la decepción en el Mundial de Rusia 2018.

"Lo que tenía que decirle a Sampaoli, se lo dije en la cara y queda en el ámbito de los privado. Nunca discutí con él delante de un jugador, ni tampoco me agarré a piñas. Eso es cuestión de los medios", declaró Beccacece en conferencia de prensa.

Por su parte, el nuevo DT del Halcón dio a entender que su relación con el oriundo de Casilda no terminó de la mejor manera en Rusia y hasta se animó a tirar una broma: "He decidido ponerle fin a mi vínculo con él, justo hoy, en el día de la Independencia. Me siento muy a gusto como conductor".

"Todo el año que estuve con Sampaoli en la Selección fue de crecimiento y de aprendizaje. Vuelvo a Defensa y Justicia porque valoro lo humano, los gestos que tuvieron los dirigentes y eso está por encima de todo. Ahora estoy feliz, se me nota en los gestos", deslizó.

Sobre su relación con Lionel Messi, Beccacece contó: "Fue maravillosa mi convivencia con Lionel (Messi). Lo vi siempre con una sonrisa, encarando con profesionalidad cada entrenamiento, cada partido, cada momento".

Por último, a Beccacece le consultaron sobre si Sampaoli debía continuar con su proyecto al frente del combinado nacional y prefirió no meterse en la polémica: "Hay gente idónea que tiene que decidir y ocuparse de eso".