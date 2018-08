Además de haber transitado el ojo de la tormenta producto de la polémica que se generó tras el Mundial de Rusia 2018, Sebastián Beccacece también fue noticia por una presunta discusión con Lionel Messi. "Un enojo de él hacia mi no lo hubo", confesó el actual DT de Defensa y Justicia.

"Siempre tuve una relación muy buena y muy cercana con él y con todos. Les he agradecido la posibilidad que me han dado", reconoció al respecto. Además, agregó: "mi experiencia en la Selección me deja la posibilidad de haber trabajado con profesionales muy importantes, aunque me quedó el deseo de terminarlo de otra manera, la que ellos merecían".

Además, expresó que "creo que en la etapa que estuve en la selección siempre fue en un lugar secundario, fui el que acompañé. Nunca fui el conductor y las conclusiones corresponde que las haga Jorge (Sampaoli)" dijo el actual entrenador de Defensa y Justicia.

"No creo que sea yo el encargado de hacerlo. Si bien lo hice para mí, lo guardo en mi intimidad y lo he compartido con Jorge, no soy yo el que deba estar exponiendo qué pasó".