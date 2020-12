Sebastián Beccacece anunció ayer que dejará la dirección técnica de Racing cuando finalice la participación del equipo en la Copa Diego Maradona, como consecuencia de la salida del manager del club, Diego Milito, quien lo había designado para el cargo en diciembre del año pasado.

"Vamos a dar por finalizado (el ciclo) una vez que termine este torneo de Copa de Liga con Newell"s", anunció en una conferencia de prensa convocada a través de la plataforma oficial RacingPlay. "Tengo una relación excelente con Diego Milito y una relación muy buena con (el presidente) Víctor Blanco. Es una dupla que le ha dado muchísimo al club y como se lo manifesté a ambos, con la salida de Diego el único que pierde es Racing", lamentó. "Mis valores me indican que tengo que irme con quién me trajo. Cuando tenemos un referente como Lisandro (López), fue fácil ponernos de acuerdo. Es una persona con valores y pudo entender fácilmente", expresó. "Estábamos pensando en renovar el proyecto por seis meses más para seguir promoviendo juveniles. Somos una familia. Pero hay situaciones políticas que no tienen que ver con nosotros", reforzó. "Siempre he expresado esa unión que teníamos a la hora de trabajar y ahora, al no tener eso, es mi sentir acompañar a la persona que me trabajo", justificó. "Lo que sucedió en La Bombonera no influyó en nada. Boca nos superó y no nos alcanzó. Entiendo que cuando el rival te supera es muy difícil revertir la situación desde lo anímico", agregó.

Sus números

Beccacece dirigió en Racing a 26 partidos, ganó 11, empató 7 y perdió 8: anotó 28 goles y recibió 30. Finalizó tercero en la tabla general de la Superliga, por lo que logró la clasificación a la Copa Libertadores 2021. En la Libertadores de este año, cayó en cuartos de final, tras eliminar antes al último campeón en el Maracaná, Flamengo.