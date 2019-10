Luego de la eliminación de la Copa Argentina, Independiente anunció en redes sociales la salida de Sebastián Beccacece, que llegó en el comienzo del semestre y no logró implementar el juego que lo había destacado en Defensa y Justicia.

Este sábado, el entrenador se reunión con Hugo y Pablo Moyano, presidente y vicepresidente del club de Avellaneda, en la que se terminó de gestar la noticia. El club informó que Fernando Berón se hará cargo del equipo de manera interina.

"La salida es de común acuerdo por no haber alcanzado los objetivos planteados. No estamos donde creemos que tendríamos que haber estado. Cuando se gana, no se ganan puntos, se gana tiempo", expresó Beccacece en conferencia de prensa, donde destacó su relación con el equipo.

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de Independiente.



Fernando Berón se hará cargo del equipo de manera interina y dirigirá su primera práctica mañana a las 9 en Domínico. pic.twitter.com/FAhZsBY9KH — C. A. Independiente (@Independiente) 26 de octubre de 2019

"El plantel nos apoyaba. Siento que hemos construido una forma de convivir. Lo más que queda es el valor humano. Dimos todo. Cuando sucede eso y uno se vacía, está tranquilo. Transitamos un espacio complejo con humildad, sin aferrarnos a temas materiales".

Por el momento los dirigentes no se han expresado al respecto, pero es casi un hecho que el primer paso será construir la secretaría técnica y una vez compuesta, los integrantes definirán al nuevo director técnico de Independiente, que comenzaría a trabajar a partir de 2020.

Durante su campaña de 16 partidos en Independiente, Beccacece cosechó ocho triunfos, siete derrotas y un empate. En cuanto a los objetivos, fue eliminado en los cuartos de final de Copa Sudamericana y Copa Argentina, y se mantiene lejos de la cima en el torneo.