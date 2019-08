No pudo ser para Belén Pérez Maurice, que buscaba su primer título panamericano. Después de un triunfo dramático en la semifinal ante la venezolana Alejandra Benítez Romero, la sanjuanina por adopción -es hija de un caucetero- perdió en la definición contra la estadounidense Anne Elizabeth Stone por 15-13 y se quedó con la medalla plateada en la prueba de sable.

Su clasificación a la final se había dado luego de una semi dramática en la que se impuso a la venezolana Benítez Romero por 15-13.

"Somos muy parejas. Algunas veces gano yo y otras ella. La última vez gané yo pero no quiere decir nada. Es una mina muy aguerrida y estos torneos le sientan bien. Va a ser una batalla. Nos vamos a pegar y a gritar, pero así es el deporte", había anticipado Belén antes de la semifinal. Y no se equivocó.

Fue una lucha dura, con comienzo muy parejo y en el que pareció que sacaba una ventaja decisiva cuando se adelantó por 9-5. Pero la venezolana inició una remontada sostenida y con cinco puntos consecutivos pasó al frente.

Pérez Maurice tuvo el temple necesario para no permitir que se terminara de dar vuelta la historia, y llegaron parejas al desenlace. Cuando Belén se puso 14-12, Benítez Romero tuvo que ser atendida por los médicos por un pisotón en el pie derecho. Y en el cierre la argentina se quedó con el punto decisivo para sellar la victoria.

"Tuve la revancha de Toronto, ¿no? Cuando me metió un par dije 'noooo'", contó con una sonrisa en la zona mixta tras su triunfo contra quien había sido su verdugo hace cuatro años.

"Es una rival con la que nos conocemos desde hace un montón. Es un clásico. Sabíamos que iba a pasar que nos íbamos a pegar pero yo soy dura", agregó.

Sobre la atención médica que recibió la venezolana, Pérez Maurice resaltó la importancia de haber mantenido "la concentración": "No estaba lesionada desde antes. Ella tiene sus truquitos, tiene mucha experiencia y maneja muy bien todas esas cosas. Cuando era chica entraba como un caballo pero ahora no".

Antes, Belén había superado por 15-12 a la cubana Aymara Tablada Pimienta, en un combate en el que comenzó 1-4 y sufrió la rotura del cable. Después del arranque adverso, la ingeniera en alimentos logró igualar el marcador y hasta pasar al frente con dos ataques que la pusieron arriba 7-6. "La indicación técnica de Lucas (Saucedo, su maestro) fue que no estaba haciendo el plan que habíamos trabajado, el de buscar la segunda intención. 'Estás muy blandita', me decía en ese momento", confiesa.

Cinco ataques certeros fueron clave en un momento del combate para que Pérez Maurice lograra ponerse 12-8. Y aunque el cierre no fue fácil, porque la cubana llegó a ponerse a dos (13-11), la esgrimista olímpica que representó a la Argentina en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 logró imponerse por 15-12. Después llegó la semifinal exitosa.

"Estoy re contenta porque estaba cansada. Me están haciendo pelear todos los asaltos. Me cansó mucho el primero que tendría que haberlo ganado 15-8 o menos y no fue así, me desgastó. Pero estoy re contenta. Estoy en la final de los Juegos", concluyó. La aventura en busca del oro terminó con la reñida pelea con Stone. Sin embargo, la actuación de Pérez Maurice volvió a ser enorme.