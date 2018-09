En un partido válido por la quinta fecha de la Superliga del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba y Newell"s igualaron 0-0. El resultado no es beneficioso para ninguno de los dos equipos, ya que ambos pelean por mantener la categoría y están obligados a sumar de a tres. A pesar de que no hubo goles, el encuentro tuvo varias emociones y ambos contaron con chances para llevarse el triunfo. Ni bien iniciado el partido Juan Brunetta intentó de media distancia, pero el palo le negó el grito al jugador del "Pirata". Luego, fue Federico Lértora el que pudo poner en ventaja al local, pero su cabezazo se fue por arriba del travesaño. Newell"s también tuvo su oportunidad en el cierre de la etapa con un centro de Luis Leal desde la derecha que Fabricio Fontanini no llegó a cabecear por poco.



En la segunda parte el encuentro bajó en intensidad. Aun así, la más clara fue para Belgrano, pero el arquero Alan Aguerre le tapó el disparo a Lértora. Con este resultado, Belgrano sostiene su invicto.