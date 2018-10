Figura. Matías Suarez es la bandera de la esperanza en un Belgrano que pelea por mantenerse en Primera y hoy buscará tres puntos clave ante Banfield.

Belgrano necesita sumar tres puntos para levantar la mala racha, se encuentra 21º en la tabla de posiciones. "El Taladro" esta peleando para estar entre los primeros diez ya que esta 11º. El Pirata tendrá un duro partido este lunes a las 19 en el Gigante de Alberdi cuando reciba a Bánfield, en lo que será el debut de Osella como nuevo entrenador del Pirata. Belgrano cerró este domingo por la tarde en el predio Armando Pérez su preparación para el juego del lunes ante Banfield en el Gigante de Alberdi. De acuerdo lo confirmó el propio Diego Osella la "B" formará con: César Rigamonti; Tomás Guidara, Hernán Menosse, Matías Nanni y Juan Quiroga; Wilson Altamirano; Leonardo Sequeira, Maximiliano Lugo, Gabriel Alanís y Jonás Aguirre; Matías Suárez.



Por la lluvia del fin de semana, el partido de reserva entre el Pirata y Banfield no se jugará como preliminar en el Gigante de Alberdi, sino que se traslada al predio Armando Pérez el lunes a las 10.



Belgrano usará ante Banfield una camiseta especial en el mes mundial de lucha contra el cáncer de mama. Por el lado de Banfield y su equipo, si bien no quedó confirmada su alineación, el técnico Julio César Falcioni podría disponer este equipo para medirse con el Pirata: Mauricio Arboleda en el arco; Rodrigo Arciero como lateral derecho, Renato Civelli y Danilo Ortíz de centrales y Claudio Bravo de lateral izquierdo. En la zona media, Adrián Callelo como volante central retrasado, Enzo Kaliski un poco más adelantado por el centro, Luciano Gómez por derecha y Jesús Dátolo por izquierda. Arriba, Darío Cvitanich y Nicolás Silva. Un rival que siempre complica, que saca resultados y no perdona errores y que puede amargar a cualquiera.



En el largo historial, ambos equipos jugaron 23 veces, en las cuales Belgrano ganó 13 partidos y Banfield 5. Por otro lado, empataron en 5 oportunidades.