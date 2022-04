El director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, admitió ayer que cometieron "un error" en la sanción del penal para River Plate ante Banfield, a instancias del VAR, lo que generó mucha polémica y permitió el empate del último campeón del fútbol argentino, luego ganador del partido por 2 a 1, en el partido correspondiente a la décima fecha de la Liga Profesional.

"Cometimos un error y nos hacemos cargo. Con VAR también nos vamos a equivocar. El de Banfield no fue penal", dijo Beligoy en diálogo exclusivo con la señal televisiva TyC Sports.

"No le escapamos a la realidad. Por una cuestión de preservar a los árbitros y a la herramienta, en esta primera etapa no estamos mostrando todos los "VAR output". Estamos trabajando en un plan de comunicación que haremos a futuro. Interpretamos que no fue penal y como se está hablando mucho, damos nuestra postura", señaló el exárbitro.

LA SUPUESTA MANO

Banfield superaba a River por 1 a 0 y a los cinco minutos del segundo tiempo, el VAR detectó una supuesta mano del defensor Franco Quinteros en su intento fallido de despejar la pelota con cabeza.

"El VAR identifica una situación errada y llama a (Pablo) Echavarría para que revise la situación y el árbitro no tomó la mejor decisión. Nos equivocamos, como cuando nos equivocábamos cuando no teníamos VAR. Hasta el partido con Banfield-River, hubo una fecha impecable, pero los errores con VAR, se multiplican por un millón", dijo Beligoy.

El director nacional del Arbitraje explicó que la situación "no tiene identidad de penal" porque el defensor saltó "en posición natural", y por ende, el movimiento de la mano "es natural".

El VAR, a cargo de Darío Herrera, convocó a Echavarría a revisar la jugada. El árbitro del partido, luego de unos minutos, convalidó el penal que Enzo Fernández transformó en gol para la remontada de River que se quedó con los tres puntos a través del tanto de Matías Suárez para el 2-1 final.

"Este error va a servir de ejemplo para lo que viene", cerró Beligoy.

¿UNA FECHA?

A la hora de pensar en una fecha en la que se podrían comenzar a escuchar las conversaciones entre la cabina y el árbitro principal Beligoy estipuló lo siguiente: "Yo creo que para la finalización de este torneo, como un cálculo a groso modo. Obviamente es algo que también tengo que hablar con las autoridades".

Igualmente recalcó que no le parece imprescindible, aseguró que en muy pocos lugares del mundo se escuchan salvo Conmebol y algún otro país de Sudamérica. "Que se escuche no es común, así que deberá ser tomado con pinzas. Ocurre que aquí todos están expectantes de los errores porque todo es nuevo".

"Si no lo daban, hubiese estado bien igual"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aceptó que si el penal que le otorgaron a su equipo a instancias del VAR y que derivó en el empate parcial previo a la victoria sobre Banfield, no era otorgado por el árbitro Echavarría", "también hubiese estado bien".

"El penal de Quinteros fue muy polémico porque el reglamento no es claro, ya que está bien que se haya cobrado tal como hubiese estado bien si no lo daban", explicó el técnico. "Pero hace unos años y sin VAR, en esta misma cancha le cobraron un penal a Ponzio por una jugada parecida. Por eso digo que es difícil medir la intención", se justificó.

Echavarría no había marcado el penal por la mano casual del defensor de Banfield, que se provocó cuando rozó el balón con el brazo izquierdo tras errarle a un cabezazo dentro de su área. Desde la oficina central de Ezeiza el juez a cargo del VAR, Darío Herrera, en una interpretación que no coincidió con la de Echavarría, le hizo modificar su decisión y terminó cobrando el penal para River, que estaba perdiendo 1 a 0.

Por otro lado, en lo deportivo propiamente dicho, el entrenador Gallardo planea una rotación de jugadores titulares ante Talleres, de Córdoba, para evitar la sobrecarga de partidos de cara a la recta final de la fase de grupos de la Libertadores y la definición de la Copa de la Liga con la novedad de que concentrará por primera vez desde su regreso del préstamo en Colón, del volante ofensivo Cristian Ferreyra. River ya jugó cinco partidos en apenas 17 días casi con el mismo equipo, ya que sólo hubo cambios obligados por las lesiones de Barco y Rojas y por el regreso de David Martínez.



LOS AUDIOS DEL VAR

Por qué todavía no los publican

Las conversaciones entre el árbitro y el VAR todavía no se pueden escuchar porque falta que todos estén mejor preparados según contó Beligoy.

Federico Beligoy aseguró que el penal para Boca estuvo bien manejado, pero el de River no debería haber sido cobrado. Luego le consultaron por los audios del VAR y su publicación y explicó por qué todavía no lo hicieron. "Los audios aparecerán cuando nosotros lo dispongamos, cuando creamos que nuestro equipo está cien por ciento preparado", explicó el ex árbitro. "No te olvides que nosotros venimos de un fútbol sin VAR, donde el discurso o la retórica se manejaba de una forma y hoy por hoy tiene que cambiar totalmente", dijo.

Reconoció que todavía a nivel discursivo a la hora de trabajar, los jueces todavía tienen que modificar sus palabras. "Seguimos siendo observadores en las cabinas, a veces tiene expresiones fallidas o una mala palabra. Necesitamos que ellos se adapten a trabajar con VAR, a poder estar cien por ciento seguros de lo que están haciendo. A partir de ahí vamos a poder mostrar los audios y los videos sin problema".