El argentino Kevin Benavides redujo su desventaja en la clasificación general de motos y su compatriota Manuel Andújar sumó la segunda victoria consecutiva en quads, disputada ayer la octava etapa del Rally Dakar de 823 kilómetros (346 cronometrados) entre Al Duwadimi y Riyadh, capital de Arabia Saudita.



Benavides, campeón 2021 en su categoría, fue noveno en el parcial del día pero se favoreció por la peor actuación del líder, el estadounidense Skyler Howes y el ex escolta australiano Toby Prince, quienes llegaron 17mo. y 15to. respectivamente con retrasos de 15 minutos.



El tramo que reanudó la competencia para motos y cuatriciclos, después de la cancelación de la etapa 7 por factores climáticos y cansancio en los corredores, se la adjudicó Ross Branch (Hero Motorsport), piloto de Botswana, seguido por el australiano Daniel Sander (Red Bull GasGas) a 3:33 y el estadounidense Mason Klein (Bas World KTM) a 3:33.

De lujo. Los espectadores que en pleno desierto asiático observan el paso del vehículo de Sebastian Loeb, ganador de la etapa del domingo.



Benavides (Red Bull KTM) registró una diferencia de 9:18 en relación al ganador pero su tiempo le bastó para superar en la general a su compañero de equipo Price y quedar en el segundo puesto, a sólo 13 segundos de Howes (Husqvarna Factory Racing) junto con Klein.



De esta manera, el argentino logró cerrar la primera mitad de la carrera más extrema del mundo motor con una distancia reducida que le permitirá encarar con expectativas la búsqueda de su segundo título en el Dakar.

Hoy el Dakar tiene su jornada de descanso; mañana la 9na etapa con 686 kilómetros.

Los argentinos Luciano Benavides (Husqvarna) y Franco Caimi (Hero) se ubican undécimo a 25:32 y decimoquinto a 1:16:29, respectivamente.



En quads, Andújar repitió la victoria del viernes con 2:05 de ventaja sobre el defensor del título y cómodo líder de la general, el francés Alexandre Giroud, quien goza un handicap de 1 hora y 41 minutos.



Andújar, uno de los cuatro argentinos campeones de la categoría (2021), se repuso de un vuelco con su Yamaha Raptor 700 y pudo firmar la segunda victoria consecutiva, cuarta de su historial en el rally.



El francés Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) se quedó con la octava etapa en la división autos, después de una dura disputa con el español Carlos Sainz (Team Audi Sport), quien se reenganchó en la carrera luego del accidente del viernes que lo dejó sin posibilidades de pelar por el campeonato.

En fila. El argentino Manuel Andújar sumó la segunda victoria seguida en el rally más peligroso del mundo, dentro de los cuatriciclos.



Al-Attiyah parece encaminado a renovar la corona con una diferencia favorable de 1:03:46 sobre su escolta en la acumulada, el sudafricano Henk Lategan, compañero de escudería.



El cordobés Jeremías González Ferioli (South Racing Can Am) fue el ganador de la etapa en la divisional SSV, en la que se ubica quinto a 42:53 del puntero lituano Rokas Baciuskas (Red Bull Can Am).

Postales en medio del desierto

Palo y palo. Henk Lategan va a fondo con su vehículo ante la presencia bien cercana de un rival que sube la cuesta buscando el sobrepaso, algo que finalmente no conseguirá hacer.

Duelo en la arena. Dos pilotos de motos dirimen un puesto durante el tramo del Dakar, que resultó el anterior a la jornada de descanso prevista para hoy.

A fondo. Sebastian Buhler avanza a toda marcha buscando descontar tiempo con los punteros

Custodio. Uno de los helicópteros de la organización del Dakar ‘secunda’ a dos vehículos en plena etapa.