El delantero de Boca Darío Benedetto aseguró hoy que ya no hay vuelta "atrás" con el mediocampista Agustín Almendra tras su acto de indisciplina con el entrenador, Sebastián Battaglia, y lo diferenció de Alan Varela, también apartado, porque "todavía es muy joven".



"Hay que respetar al entrenador y a los compañeros siempre. Agustín (Almendra) nunca entendió la camiseta que tenía puesta, con él no hay vuelta atrás", apuntó el atacante en la llegada a la concentración.



"Estamos tranquilos. Son cosas que iban a pasar, no daba para más. Bancamos a muerte la decisión del entrenador y del Consejo. La decisión es la correcta. Tenemos un grupo humano muy lindo", apoyó.



Benedetto, uno de los refuerzos del último mercado de pases, reconoció que el grupo está "contento" y que ellos hablaron con Battaglia y los dirigentes porque "no se aguantaba más" la situación con Almendra.



"Alan (Varela) también tuvo un acto de indisciplina, puede tener remedio. De a poco tiene que entender las cosas, es un chico. Lo de Agustín ya no tiene vuelta atrás", diferenció.



El ex Olympique de Marsella, que se presentó con un discurso crudo y claro desde la primera respuesta, elogió a Battaglia porque reaccionó como un "caballero" frente a los insultos de Almendra en el entrenamiento del lunes y aseguró que si era él quien estaba ahí, la reacción era "peor".



"Hablamos muchas veces con Almendra, ya hubo otros problemas y había que cortarlo de raíz. Le sobra nivel para jugar pero no mentalidad, trataron de ayudarlo y no lo aprovechó", insistió.



"Les tiene que quedar claro a los juveniles que la camiseta de Boca es grande como para estar de joda", advirtió.



Por otro lado, Benedetto anticipó que el partido de mañana contra Central Córdoba de Rosario, por los 32avos. de final de la Copa Argentina, será "importante" para los que no suman minutos en el campeonato local.



"Estamos sacando buenos resultados, seguimos invictos, llevamos 10 partidos sin perder. Una de las positivas es que hacemos goles", cerró.