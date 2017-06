Piensa en grande. Darío Benedetto destacó que su ida al Sevilla es un invento y que sólo tiene su cabeza puesta en salir campeón con Boca.



El delantero y goleador Darío Benedetto desmintió ayer que exista una oferta de Sevilla de España y aclaró que tiene ‘la cabeza puesta en salir campeón con Boca‘, de cara al partido del domingo, a las 19, ante Independiente, de local, por la 27ma fecha del torneo de fútbol de Primera División.



‘Me enteré por las redes sociales de una oferta de Sevilla, pero no hay ninguna, es un invento, no sé de quién ni el porqué. Igualmente no quiero pensar en eso. Tengo puesta la cabeza en salir campeón con Boca‘, afirmó Benedetto durante la conferencia de prensa que brindó junto con su compañero de ataque Cristian Pavón en la sala Antonio Carrizo.



‘No me molesta hablar de este tema, pero la realidad es que no sé nada, ni siquiera si habló mi representante (Christian Bragarnik)‘, agregó el goleador del certamen con 16 tantos, la misma cantidad que el delantero de River Plate Sebastián Driussi.



‘Si fuera cierto, lo evaluaré después de que termine el campeonato. Mi representante sabe que no tiene que hablarme de eso. Mi cabeza está en Boca‘, reiteró Benedetto.



‘No sé nada de nada. Tampoco sé por qué ni quién lo dijo. Estoy muy encariñado con la gente de Boca, que todo el tiempo me muestra su afecto‘, sostuvo el ex jugador de Arsenal de Sarandí.



Benedetto, el futbolista más determinante del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto, tiene contrato por dos años más con Boca, que le compró a mediados de 2016 el pase a América de México en 5.000.000 de dólares.

En tal sentido, Bragarnik, en diálogo con TyC Sports, señaló que ‘no hay nada cierto en lo que circuló. Sevilla no tiene ni técnico (tras la salida del santafesino Jorge Sampaoli). Son especulaciones‘, puntualizó.



‘No hubo ningún contacto, nada. Sería mejor que lo aclare quien lo dijo. Estuve en Sevilla por otro tema. Tengo relación con mucha gente del fútbol‘, aclaró el empresario.