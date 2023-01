El volante argentino, Enzo Fernández parece cada vez más lejos de Chelsea, ahora el técnico de su actual club (Benfica), Roger Schmidt ,fue quién al ser consultado por el estado del mediocampista de la Selección Argentina disipó todo tipo de dudas sobre el estado de las negociaciones, asegurando que permanecerá en Benfica.

"El tema con Enzo está cerrado" aseguró mientras volvió a destacar que "ya lo ha dicho todo" al respecto. A su vez, también remarcó que esta muy contento de poder seguir contando con el mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022 de cara al futuro inmediato y su participación en los octavos de final de la Champions League.

"La historia de Enzo está cerrada, no hay nada más que decir. Es nuestro jugador, está en buenas condiciones, está entrenando bien, está feliz, forma parte del equipo, es un jugador clave, creo que ya lo he dicho todo sobre él", explicó Roger Schmidt que desde mayo del año pasado, como también dejó en claro que no disputó el pasado partido por la Liga ante Portimonense ya que se encontraba suspendido por haber viajado a la Argentina sin permiso a pasar Año nuevo.