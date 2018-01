Puro compañerismo. Benjamín Giménez tiene una lesión que le impide participar pero igual quiso estar presente con sus compañeritos de la categoría 2009 de Unión. Lo acompañan sus papás Juan y Leticia y su hermanita Martina.

Ni la lluvia y tampoco el viento frenó el entusiasmo de los pequeños que disputan el XXV Encuentro Internacional de fútbol infantil que organiza Trinidad. El apasionante Mundialito continuó con los partidos en la tercera jornada de actividad pero también siguió dando a conocer historias de compañerismo y amistad. Como el caso de Benjamín Gimenez, el arquerito de Unión de Villa Krause que con 7 puntos de sutura no quiso perderse el evento.



Para Benja este Mundialito es especial por ser el primero que disputa. El pequeño de la categoría 2009 del Azul venía preparándose y esperando con ansias el torneo, pero el 1 de enero jugando a la pelota con sus primos, se cayó y sufrió un corte justo arriba del ojo derecho. Esa herida le demandó 7 puntos de sutura y por recomendación del médico, lógicamente no puede jugar al fútbol hasta que le retiren los puntos. Pero igual, Benja no quiso perderse el certamen y asiste a todos los encuentros donde jueguen sus compañeritos.



"Venía muy ansioso y justo antes de que comience el Mundialito se cayó, estaba muy triste. Igual quiere estar presente siempre con sus amiguitos; el técnico le dijo que quizás lo mete en algún partido pero sólo unos minutos. Es que por ser arquero puede recibir algún pelotazo o algo donde tiene el corte", contó Leticia, la mamá del pequeño. El pibe oriundo de la Villa San Damián hace dos años que juega en la escuelita de fútbol del Azul. Sus padres lo describieron como un chico demasiado tranquilo y muy responsable, tanto en el fútbol como en los estudios, siendo un excelente alumno en el Colegio Luján.



Hoy el Mundialito continuará con su actividad en todas las canchas: Bº Atlético, ex Los Andes, SEC y Alianza. Por la mañana los partidos comienzan a las 8 y por la tarde, a las 19 hasta la medianoche. La entrada tiene un valor de 40 pesos.

Fornari, cat. 2007

Francisco Brione, Edgardo Coria, Ángel González, Facundo Cabalín, Jonatan Molina, Facundo Vilchez, Bruno Lara, Juan Ferreira, Facundo Escoda, Martín Méndez, César Videla, Carlos Aldeco, Julio Aguilera, Alí Sidarmed, Jesús Paredes, Santino Martínez, Federico Figueroa, Juan Castro, Leonardo Mercado y Darío Romero.

Sportivo, cat. 2006

Jonatan Navarro, Nazareno Figueroa, Bruno Pérez, Matías Laciar, Rodrigo Murúa, Axel Amarfil, Elías Olivera, Bautista Abaca, Facundo Martínez, Pablo Gómez, Lisandro Castro, Santiago Cozzi, Agustín Vildozo, Federico Moguilnes y Santino Arrieta.

Peñarol, cat. 2006

Matías Flores, Marcelo Costa, Agustín Galván, Joel Barrionuevo, Elías Mercado, Ciro Gutiérrez, Thiago Ahumada, Lautaro González, Joaquín Heredia, Enzo Herrera, Nahuel Morales, Diego Nievas, Mateo Aubone, Lisandro Oviedo, Lautaro Corrales y Jeremías Chávez.