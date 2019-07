Dura. El segundo día en los Alpes fueron más duros que nunca. El colombiano sacó rédito con la suspensión de la etapa por la ventaja sobre Alaphilippe.



El colombiano Egan Bernal se transformó ayer en el nuevo líder de la clasificación general del Tour de Francia como consecuencia de su buen trabajo en la 19na. etapa, comprendida entre Saint-Jean-de-Maurienne y Tignes, que se suspendió por nieve, granizo y un alud en el puerto previo a la meta.

Bernal, de Team Ineos, registró un tiempo de 2h40m31s, sobre un recorrido de 89 kilómetros, y aventajó al británico Simon Yates (a 13s) y al francés Warren Barguil (a 40s) a falta de la penúltima etapa de hoy y el arribo final a París mañana.

A raíz de la suspensión por las condiciones climáticas, la etapa 19 fue declarada sin ganador. El colombiano se adueñó del primer puesto de la tabla general (78h00m42s) y desplazó al francés Julian Alaphilippe (a 48s). "Es increíble, soy líder del Tour de Francia, no me lo creo, espero no despertar mañana y que se trate de un sueño. Ahora a darlo todo, si me quitan este maillot amarillo lo van a tener que sufrir mucho", dijo Bernal quien por segundo día demostró ser el más fuerte de entre los favoritos.

El mejor joven de la carrera no dudó en irse por delante y dejar atrás a su compañero Thomas. Con un estilo parecido al que demostrara Miguel Indurain en 1991, Bernal llegaría a coronar con más de dos minutos de ventaja sobre Alaphilippe, ya era maillot amarillo virtual. Con todos los protagonistas lanzados a tumba abierta en el descenso, Bernal y Yates en la cabeza y Alaphilippe en la cola para alcanzar rivales, los coches de carrera decidieron suspender la etapa y tomar los tiempos de la cima alpina. Maximiliano Richeze (Deceuninck-Quick Step), quedó a 25m05s y descendió al puesto 143.

Se acerca el final

Hoy será la 20ma etapa y última en los Alpes antes de conocer el podio final. En principio la etapa iba a recorrer los 130 kilómetros desde Albertville a Val Thorens pero la organización redujo la etapa a casi la mitad (en 59km) y no anunció los puertos que desaparecen del perfil de una etapa que contaba con tres ascensos.