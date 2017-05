Boca le confirmó ayer a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que cederá al mediocampista Rodrigo Bentancur para disputar el Mundial sub-20 de Corea del Sur después del Superclásico ante River, a jugarse el próximo domingo en la Bombonera.



El Twitter oficial (@Uruguay) del seleccionado ‘celeste‘ anunció que recibió la aprobación de Boca para ceder a Bentancur.

‘Boca Jrs. cederá a Rodrigo Bentancur y el futbolista viajará el 15/5 rumbo a Corea. Lo confirmó Jorge Clemente, dirigente de Boca‘, fue el mensaje publicado desde Uruguay haciendo referencia al gerente de la institución ‘xeneize‘.



Bentancur estaba en medio de la disputa entre el club ‘xeneize‘ y el seleccionado Sub 20 de Uruguay, ya que Boca no tenía obligación de cederlo.

Ahora, dependerá de la suerte de Uruguay en el Mundial juvenil de Corea del Sur para que Boca vuelva a tener al jugador, ya que después de junio se incorporará a Juventus, de Italia.



POLÉMICA



En el partido Estudiantes-Boca del sábado no se realizó el control antidoping, confirmó el árbitro Silvio Trucco. “Es la primera vez que me pasa, no hay control antidoping”, admitió Trucco, en declaraciones para TyC Sports, cuando se retiraba del Estadio Ciudad de La Plata. Extraoficialmente se adujo que sufrió una descompostura intestinal quien debía encargarse de los controles y se careció de tiempo como para reemplazarlo.