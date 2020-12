En un torneo corto, de apenas 7 fechas pero con 6 partidos por disputar, los pasos en falso pesan el doble y pueden, quizás, ser una sentencia inesperada y apresurada. Peñarol y Desamparados se medirán hoy por la 2da fecha de la fase Reválida Torneo Federal "A" y ayer Carlos Biasotti y Pablo Jofré, referentes de ambos equipos, palpitaron la previa de un choque que será trascendental para sus aspiraciones.

"Otra cosa que ganar, no sirve", expresó Biasotti. El encuentro que comenzará a las 18 horas en Chimbas será clave para ambos. Es que el Bohemio viene de caer por 0-1 ante Estudiantes en San Luis y deberá por la obligación de ser local, ir por la victoria. Enfrente estará Desamparados, que viene de empatar en Puyuta 1 a 1 ante Cipolletti de Rio Negro en el debut. "Venimos de perder dos puntos en casa y sí o sí hoy tenemos que ganar para demostrar dónde estamos parados", sostuvo el "Peca", que hoy nuevamente se parará como volante externo por el lateral derecho en el armado de Cristian Bove.

Reunidos en Plaza 25, los referentes sanjuaninos coincidieron y no se cansaron de afirmar una y otra vez que lo único que sirve es el triunfo. Es que por el formato que tiene el certamen, transcurridas las 7 fechas será sólo uno el equipo que clasifique a la siguiente ronda donde se cruzarán con los equipos provenientes de la Fase Campeonato. Para ambos el duelo de hoy será bisagra, la derrota para cualquiera de los dos los dejará mal parados de cara a lo que resta, sin contar el golpe anímico que podría provocar.

Para Biasotti, el experimentado arquero que portará la cinta de capitán en el Bohemio, remarcó además de la importancia que tendrá el encuentro, el plus que tiene el choque entre los dos sanjuaninos en la categoría: "Siempre te dan ganas de jugar este tipo de partidos, son encuentros de otra magnitud y con Desamparados siempre se dan partidos muy lindos. Ojalá mañana podamos hacer un gran partido, tenemos la necesidad de tener que ganarlo para no quedar tan relegados en la tabla de posiciones. Es un partido donde los dos necesitamos la victoria, porque este torneo no te da margen y acá es lo ultimo salir último que salir segundo", expresó Biasotti.

El volante de Desamparados, en tanto, también manifestó la importancia que tendrán los 90 minutos de hoy: "Sirve solamente ganar y será una revancha porque venimos con el gusto amargo de haber dejado ir puntos ante Cipolletti en nuestra cancha. Va ser un lindo espectáculo", contó el "Peca".

El historial entre ambos equipos marca la superioridad de Peñarol, que incluso en este año y previo a la pandemia, ganó los tres encuentros que mantuvieron (uno por Copa Argentina). "Hoy es otro momento, otra situación y otro plantel. Los dos nos hemos armado de otra manera y con otros refuerzos, es un equipo nuevo y el pasado no influye, seguro que el que haga mejor las cosas se quedará con el triunfo", comentó el Peca y Biasotti coincidió: "Todos los partidos son distintos, es un rival directo y queremos ganar. Es un partido especial y si bien las tres veces que nos enfrentamos lo ganamos, eso no sirve de nada porque ahora el presente es otro".

Con respecto a la fecha inicial donde ni Sportivo ni Peñarol pudieron ganar, Jofré y Biasotti hicieron autocrítica. "Peñarol es un equipo en formación y lamentablemente los tiempos son cortos, no se nos pudo dar en San Luis y hemos trabajado estos días para corregir errores y salir a buscar la victoria mañana", comentó el arquero del Bohemio. "Nos quedamos con el primer tiempo donde tuvimos buen volumen de juego pero no pudimos liquidarlo, el grupo se quedó con eso y eso intentaremos repetir en Chimbas. Estamos bien, ilusionados con que mañana daremos el golpe que necesitamos", sostuvo Jofré.

La cita en el corazón del microcentro terminó con el deseo de buena suerte de ambos lados, sin apuestas ni cábalas. Hoy en Chimbas será el dictamen.

Voces de experiencia

CARLOS BIASOTTI - Arquero de Peñarol

"Con Desamparados siempre se dan partidos lindos porque los duelos entre sanjuaninos juegan su rol aparte. Pero el pasado no cuenta, hoy el presente es distinto para los dos y nosotros deberemos salir a buscar el partido. No sirve otra cosa que no sea ganar".

PABLO JOFRÉ - Volante de Desamparados

"Hicimos autocrítica y trataremos de repetir lo que hicimos en el primer tiempo contra Cipolletti. Nos armamos para ir por todo y hoy sabemos que no sirve otra cosa que no sea ganar. Nos quedó el gusto amargo del empate pasado pero el fútbol da revancha y hoy tenemos la gran chance".

A las 18, en Chimbas



Sportivo Peñarol y Sportivo Desamparados se medirán por la 2da fecha de la Fase Reválida del Federal "A" en el estadio "Ramón Pablo Rojas" de Chimbas. El choque arrancará a las 18 horas, será arbitrado por el árbitro sanjuanino Emanuel Ejarque y se transmitirá por Canal 8 (señal común y TDA) y Canal 13. Sportivo cambiará poco y nada, con el ingreso de Agustín Callejas por Mateo Rodríguez, mientras que Peñarol no presentará variantes con respecto a quienes vienen de caer ante Estudiantes SL.