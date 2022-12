La selección de Uruguay recibió un golpazo: no le alcanzó el triunfo por 2-0 frente a Ghana y quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos. En medio de la conmoción, Diego Alonso terminó su contrato y su futuro al frente del equipo es una incógnita. Y, en este contexto, los dirigentes piensan en cambiar al DT: Marcelo Bielsa es uno de los primeros candidatos.

El Loco, quien no dirige desde que dejó el Leeds United de la Premier League en febrero, es una de las principales opciones de los dirigentes de la Asociación Uruguaya para asumir en la Celeste, si es que deciden no renovar el vínculo de Alonso al frente del conjunto nacional.

En caso de confirmarse, sería la tercera experiencia de Bielsa al frente de una selección, tras en las de Argentina y Chile. Ahora, es uno de los primeros candidatos que suenan para reemplazar a Diego Alonso en Uruguay.

Qué dijo Diego Alonso sobre su futuro en la selección de Uruguay

Diego Alonso finalizó su contrato con la selección de Uruguay con esta eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Luego del golpazo, prefirió no hablar de su futuro, aunque todo indica que no seguirá al frente de la Celeste.

"Vuelvo a repetir, no es momento de contestar y hacer una evaluación. Desde el primer día creí en los futbolistas, me respondieron, clasificamos al Mundial, respondieron enormemente no solo con resultados sino con juego. Estoy agradecido con lo que hicieron, lamento haber quedado hoy fuera del Mundial. Confío mucho en los jugadores, en lo que pueden dar, en lo que pueden hacer, el segundo tiempo de Portugal, el partido de hoy, el carácter que tuvieron, cómo lo encararon, lamento la eliminación porque entendíamos que estábamos para mucho más", respondió cuando le consultaron.