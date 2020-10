El Leeds de Marcelo Bielsa volvió a dar una muestra de carácter en su temporada de regreso en la Premier League. En el duelo correspondiente a la cuarta fecha del certamen, el equipo del Loco igualó 1-1 con el Manchester City de Pep Guardiola en Elland Road, en un encuentro que unió a dos de los técnicos más influyentes de los últimos años en el mundo. Dos entrenadores que se admiran de manera muy especial y que ayer se dieron un apretón de manos previo al arranque y un abrazo fraterno tras la igualdad. Todo bajo una lluvia intensa que azotó el estadio del Leeds. Para el City puso la ventaja a los 17" el delantero Raheem Sterling. Mientras que la igualdad se dio en el complemento para el local mediante Rodrigo Moreno a los 13". Al final del juego se dio una breve y particular charla entre los técnicos. "Me preguntó Marcelo -reveló Guardiola- "qué me pareció el encuentro". Le dije que no soy tan inteligente como él como para tener ese análisis tan pronto", describió Pep. Mientras que Bielsa analizó el encuentro: "El primer tiempo fue de ellos y el segundo nuestro. Equilibrar el juego nos llevo a estar al límite. Fue un lindo partido, con dos equipos buscando siempre el triunfo". Ahora, Leeds suma siete puntos y el City, con un juego menos, acumula cuatro.



Un Diablo más

Luego de ser vinculado con una gran cantidad de equipos a lo largo del mercado de pases, Edinson Cavani jugará para Manchester United. El delantero uruguayo de 33 años arregló su contrato con los británicos que lo esperan para la revisión médica y su presentación oficial.