Lucas Biglia habló este martes del presente de la Selección Argentina, analizó sus opciones en Rusia y dejó algunas frases para subrayar. "Hay ansiedad por el Mundial, hay que hacer lo mejor para estar", consideró en cuanto a lo personal, y luego pasó a reflexionar sobre el equipo.

"Nos acostumbramos a tirarle una mochila gigante a (Lionel) Messi. Si seguimos así con él vamos a ser fuertes y sin él una selección normal. Hoy, Argentina no es candidata a ganar el Mundial. Hay que trabajar mucho. Dependemos mucho de Messi y eso no es bueno, hay que saber usarlo para no desgastarlo", dijo, y admitió: "Por más que aprendamos a jugar sin Messi siempre dependemos de él porque cambia el partido en un segundo". Además, habló de la dificultad de la zona que le tocó a la Albiceleste en Rusia (Islandia, Croacia y Nigeria): "No es un grupo fácil, el que opina eso no sabe nada de fútbol".

También se refirió en su diálogo con Fox Sports a la presión de las opiniones del afuera: "Pesa la crítica, duele porque sabés el esfuerzo que hacés. La realidad es que el objetivo lo logramos y ahora hay que trabajar para estar en esa lista. A (Gonzalo) Higuaín le afectó mucho la crítica destructiva, no la futbolística. Ojalá tenga una nueva oportunidad".

Por último, el volante de Milan le apuntó al futuro: "De la mejor manera que se puede llegar al Mundial es que nadie esté lesionado y jugando mejor. Lo que se vivió en Brasil, como grupo, fue espectacular. Va a depender mucho de eso. Si vamos al Mundial pensando en las finales que perdimos ya vamos un punto abajo. Lo mejor es dejar todo atrás y arrancar una nueva ilusión". Y destacó: "(Jorge) Sampaoli llegó en el momento más complicado del fútbol argentino. Y le está devolviendo a la Argentina un sistema de juego".