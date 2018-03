Campeón y subcampeón del mundo, el doctor es siempre palabra autorizada

Tras la dura derrota de la Selección Argentina ante España por 6-1, Carlos Bilardo opinó que este resultado no deja un buen antecedente de cara a Rusia 2018: "Este resultado deja secuelas para el Mundial. Pero no me interesa el resultado, sino el funcionamiento. Sampaoli tiene que respetar su idea".

Además, el Doctor confesó qué haría él con los jugadores luego de una derrota tan abultada: "Yo llegaría al hotel y luego iria a mi habitación o a un salón para hablar con los jugadores. No se come nada, sólo se habla. Y se les marca lo que está mal y lo que está bien. Y no dura cinco minutos, 45 mínimo. Lo que buscás es que los jugadores se la banquen. Los jugadores tienen que responder, tienen que hablar y decir lo que pasó. Así traté con los jugadores toda la vida", declaró.

Con respecto a si Argentina es candidata para levantar la Copa del Mundo, Bilardo fue positivo y sacó chapa, aunque advirtió qué cosas no le pueden afectar al equipo: "Argentina es favorito siempre. Se lo respeta mucho. Pero no tiene que dejarse caer porque después no te respetan más", dijo en TyC Sports.

Por último, el ex DT de Argentina remarcó la importancia de Lionel Messi en el equipo, ausente por molestías físicas en el amistoso ante España: "Que venga es muy importante. Cuando el rival lee la formación se asusta. Al igual que pasaba con Pelé, Cruyff o Maradona", cerró.