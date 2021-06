A 35 años de la conquista del Mundial de México 86, el ex entrenador de la Selección Argentina, Carlos Bilardo, reapareció en un video con un mensaje alusivo a la fecha.

"Hola muchachos, les hablo para recordarles a todos ustedes, que hace 35 años éramos campeones del mundo. Y quería festejarlo con todos ustedes", dijo el "Narigón" en un escueto video difundido por la cuenta de Instagram Bilardolandia.

Carlos Bilardo y el saludo a todos para recordar el campeonato del mundo en ����. Vamos Doctor y Campeón!! ♥️ pic.twitter.com/FocPynwgg6 — Nicolás Bozza (@Nicobozza) June 30, 2021

Según reveló su familia, el ex DT de 83 años todavía no sabe de las muertes de Diego Maradona y Alejandro Sabella. Desde su entorno no quieren que el "Doctor", que padece una enfermedad neurodegenerativa, sufra y pase un mal momento.

En este marco, desde hace un tiempo que Bilardo no tenía apariciones públicas. Hace menos de una semana, su hermano explicó que esperan que su médico les diga cuándo pueden contarle sobre las recientes pérdidas.

Fuente: Minuto Uno