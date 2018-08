Soñar no cuesta nada. Claudio Tapia afirmó que se hicieron averiguaciones por Pep Guardiola, aunque lo económico bajó toda chance.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, confirmó que desde la entidad se hizo una gestión para contratar a Josep Guardiola como entrenador de la Selección nacional en reemplazo de Jorge Sampaoli.



"Muy difícil, billetera gorda... Algo averiguamos. Sí, sí. La verdad, averiguamos. Había una imposibilidad muy grande. Tenés que tener un buen respaldo, es mucho, es mucho. Tenemos que hipotecar todo, y no sé si juntamos... Hicimos una consulta, pero era muy difícil, muchísimo. Hay técnicos que por ahí ganaban muchísimo más que Sampaoli en la Mayor. Pero nunca pensamos que fuera tanto. Quedó ahí", dijo en declaraciones a TyC Sports. Si bien no hay cifras oficiales, medios ingleses destacan que Pep cobra de salario por temporada 20 millones de euros netos.



El pope de la AFA reiteró que se tomarán este semestre para pensar quién será el nuevo DT.

"Haremos una Comisión de Selecciones y el director trabajará con el Comité Ejecutivo".





"Vamos a hablar con todos, hay que tomarlo con la seriedad y los conocimientos necesarios. Hablaremos con Simeone, con Gallardo, con Pochettino y los nombres que surjan de los dirigentes... Pochettino es un gran técnico, Simeone es un gran técnico, Gallardo es un gran técnico, pero no hay que apurarse; hay que seducirlos a los técnicos, que no sea una urgencia", avisó.



"No me arrepiento de haber contratado a Sampaoli, porque fuimos a buscar el que vimos en Sevilla, en Chile, ¿quién lo discutía? Nadie. Por diferentes circunstancias no lo pudimos tener en la Selección. Lo más fácil es caerle a él con toda la responsabilidad. Y no podía seguir porque ya había un desgaste grande", cerró.

El tema Messi



"Leo es un ser humano. Le metemos presión diciendo que es el equipo de Messi y nosotros también tenemos que ayudarlo. Es importantísimo. Hablaré con él en el momento justo, hoy que disfrute de su equipo, que se saque la bronca por el Mundial que tuvimos: el mayor peso se lo llevó él. Yo no vi el club de los amigos, si fuera así habrían sido diferentes las formaciones", sostuvo Tapia sobre el capitán argentino.