Ausencia. Centurión es clave en Racing pero sus erráticas decisiones lo pusieron otra vez en la mira de todos.

La inesperada suplencia de Ricardo Centurión ante Atlético Tucumán abrió un signo de interrogación sobre su disciplina dentro de Racing y sembró dudas sobre sus actitudes fuera de la cancha. Lejos de calmar las aguas en torno a lo ocurrido, el presidente Víctor Blanco realizó explosivas declaraciones. El máximo directivo advirtió que el futbolista de 25 años cometió una infracción por culpa de sus "adicciones" y dio el motivo que desató el conflicto: "Hay que ser responsable. Aparentemente, por la información que tengo, es por haber tomado demasiado. Es la realidad. Si tomás o te acostás tarde, al otro día no rendís igual", sentenció el máximo directivo .Le pidió "cuidar su vida privada" y explicó: "Centurión tiene que tomar conciencia. Es un jugador profesional, cobra como un profesional. Lo queremos al cien por cien; si no, no es el jugador que realmente fuimos a buscar".



Blanco afirmó que el departamento de legales se hará cargo de aplicar la sanción correspondiente: "Racing, como es costumbre, va a estar al lado del jugador, en la medida en que él ayude también. En este caso, Centurión cometió un error y pasará a la parte de legales". Al mismo tiempo, explicó que el área enfocada en lo psicológico también tomará cartas en el asunto: "Esto no quiere decir que no estemos con los profesionales para ayudarlo a salir de su enfermedad, pero él tiene que cumplir profesionalmente los deberes con el club".



"Él es jugador de Racing todo el día y toda la noche. No solamente los 90 minutos. Los jugadores firman un compromiso con el club en el cual la imagen del jugador es muy importante también, y él tiene que cuidarla".





Ricky se defendió

El descargo de Ricky no se hizo esperar, pero su arrepentimiento tampoco. "Voy a demostrar que puedo ser titular pero el respeto ante todo a mis compañeros, esto recién empieza", puso Centu en una historia de Instagram, que luego eliminó, luego del empate 2-2 con el Decano.



"No fue por ningún problema físico, fue decisión mía. Lo analicé así y creí que era el 11 mejor para este partido", aseguró el Chacho dando otra óptica de la situación en la Academia.