Salida. Nico Blandi no cuenta para Pizzi y en San Lorenzo evalúan seriamente una opción para cederlo al Botafogo de Brasil.

Botafogo envió una oferta para llevarse al goleador del Ciclón a préstamo. Relegado en la consideración de Pizzi, en San Lorenzo evalúan su salida. Desde sus declaraciones y decisiones a la hora de armar el equipo, Juan Antonio Pizzi dejó en claro desde su llegada que Nicolás Blandi no entra entre sus prioridades. Es por eso que el delantero evalúa su posible salida de San Lorenzo. En las últimas horas, llegó desde Brasil una propuesta para hacerse con los servicios del jugador de 29 años. Botafogo está dispuesto a desembolsar U$S 400.000 por un préstamo de 18 meses con una opción de compra que aún no trascendió. Una salida para una situación inesperada con el excapitán azulgrana.



Para el entrenador cuervo, Adam Bareiro y Alexander Díaz están por delante del punta de Campana. Además, aún no está confirmado que Nicolás Reniero vaya a irse a Racing, Gaich vuelve a mediados de agosto, tras su participación en los Panamericanos de Lima y en las próximas horas se sumarán los hermanos Romero, como para tener aún más alternativas en ataque.