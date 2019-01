El salto. Kevin-Prince Boateng, que vestirá su décima camiseta, tuvo una infancia complicada pero en el Barca cumplirá un sueño.

Kevin-Prince Boateng se convirtió ayer en el nuevo refuerzo del Barcelona. El futbolista que supo brillar en el Milan, vestirá la camiseta azulgrana durante los próximos seis meses e intentará lograr su mayor anhelo: ganar la Champions League. De esta manera el futbolista, proveniente del Sassuolo de Italia, llegará al conjunto "culé" de Lionel Messi cedido hasta final de la presente temporada por dos millones de euros, con opción de compra de seis millones de la misma moneda, indicó el diario deportivo Marca.

En una entrevista publicada por Marca en 2016, el ghanés hizo un repaso por su carrera en el que reconoció cuáles fueron sus errores que lo llevaron a convertirse en un futbolista "rebelde". Según él mismo contó, su infancia rodeada de miseria y su inmediato salto a la fama como deportista de elite provocaron un descontrol en su vida: "De un día a otro tienes tanto dinero que puedes comprarlo todo. En dos años me gasté todo mi dinero en coches, discotecas, restaurantes y amigos que en realidad no lo eran. Para un chico como yo, que ha crecido en un barrio pobre y sin dinero era peligroso". Boateng se crió en la pobreza: "Fue difícil. Mi madre no tenía mucho dinero y mi padre no estaba".

Sus equipos

La decena

Boateng pasó por Hertha BSC, Tottenham, Borussia, Portsmouth, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht y Sassuolo.