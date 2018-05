Boca transfirió ayer al zaguero Lisandro Magallán (foto) al Ajax de Holanda en una cifra cercana a los 9.500.000 euros, confirmaron fuentes del club.



Magallán, de 24 años, había acordado su contrato con el club holandés el viernes de la semana pasada y sólo restaban pequeños detalles con Boca, que aceptó los nueve millones y medio de euros a pesar de que la cláusula de rescisión del marcador central era de 18 millones de euros.



Boca y Ajax tenían todo prácticamente acordado desde el viernes pasado, por esa razón Magallán no jugó el sábado en Córdoba el amistoso que los "Xeneizeis" le ganaron a Talleres por 1-0 con un gol de Emanuel Más.



El defensor inició su carrera en Gimnasia La Plata y Boca lo adquirió en 2012, pero como no se afianzó lo cedió dos veces a préstamo, primero a Rosario Central y luego a Defensa y Justicia.



Magallán recién alcanzó un buen nivel bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, quien lo respaldó, le dio continuidad y logró que alcance una performance para ser transferido al fútbol europeo.



El zaguero fue compañero de Guillermo Barros Schelotto en Gimnasia La Plata, en 2011, cuando el Mellizo decidió terminar su carrera como futbolista en el club que lo vio nacer.



Con el dinero que ingresará, Boca irá en busca de un zaguero que es una debilidad del mellizo, el paraguayo Gustavo Gómez (ex Lanús), quien no tiene continuidad en el Milan, de Italia.



Amistoso en San Luis



Boca continúa con la serie de festejos por el bicampeonato y la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, celebración que seguirá hoy cuando enfrente en un partido amistoso a la Selección de San Luis. El partido se jugará en el Estadio Único del Parque La Pedrera, desde las 21 con televisación de TNT Sports.